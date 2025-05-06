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徐巧芯嗆被罷就轉罷綠委 羅智強：民進黨陽謀不會得逞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨立委徐巧芯在網路節目中表示，被罷掉後沒事做，可以把綠委一個個罷掉，引發討論。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今表示，民進黨、賴清德總統要消滅在野黨的盤算不會實現。

面對大罷免，徐巧芯昨日在網路節目上表示，一席都不能少是目標，一定要達成，但她想得很開，被罷免後就不能選台北市長嗎？被罷免後就不能選桃園市長嗎？假設自己真的被罷免掉，她也沒事做，她就慢慢一個一個把綠營罷免，還可以幫很多人輔選。

此外，日前有媒體報導，聲稱國民黨團書記長王鴻薇等被罷免後，可以轉回台北市繼續參選議員。

王鴻薇表示，這根本是空穴來風的報導，且是想要極盡挑撥之能事。她自己選議員很多次，以台北市來講，關於市議員的提名，因選舉是在2026年，都是在當年度才會做提名，所以這篇報導不但外行，而且根本就是刻意造謠。

王鴻薇強調，對她個人來講，她會全力不讓自己被罷免掉。最近媒體所講的事情，在她身上，她覺得這都不是問題，也相信台北市5位藍委，現在都非常努力，有信心也有決心，全部通過大罷免而不會被罷免掉。

羅智強說，民進黨、賴清德要消滅在野黨的盤算是不會實現的，台北市5席藍委都不會被罷免，一席都不會少，民進黨的陽謀不會得逞。

徐巧芯 王鴻薇 罷免 羅智強

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