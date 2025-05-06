徐巧芯嗆被罷就轉罷綠委 羅智強：民進黨陽謀不會得逞
國民黨立委徐巧芯在網路節目中表示，被罷掉後沒事做，可以把綠委一個個罷掉，引發討論。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今表示，民進黨、賴清德總統要消滅在野黨的盤算不會實現。
面對大罷免，徐巧芯昨日在網路節目上表示，一席都不能少是目標，一定要達成，但她想得很開，被罷免後就不能選台北市長嗎？被罷免後就不能選桃園市長嗎？假設自己真的被罷免掉，她也沒事做，她就慢慢一個一個把綠營罷免，還可以幫很多人輔選。
此外，日前有媒體報導，聲稱國民黨團書記長王鴻薇等被罷免後，可以轉回台北市繼續參選議員。
王鴻薇表示，這根本是空穴來風的報導，且是想要極盡挑撥之能事。她自己選議員很多次，以台北市來講，關於市議員的提名，因選舉是在2026年，都是在當年度才會做提名，所以這篇報導不但外行，而且根本就是刻意造謠。
王鴻薇強調，對她個人來講，她會全力不讓自己被罷免掉。最近媒體所講的事情，在她身上，她覺得這都不是問題，也相信台北市5位藍委，現在都非常努力，有信心也有決心，全部通過大罷免而不會被罷免掉。
羅智強說，民進黨、賴清德要消滅在野黨的盤算是不會實現的，台北市5席藍委都不會被罷免，一席都不會少，民進黨的陽謀不會得逞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言