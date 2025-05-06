賴苡任感謝四叉貓贊助近6萬 「民進黨也要罷免吳思瑤」
罷免綠委吳思瑤二階連署中，未料領銜人張克晉日前宣布退出，丟下一枚震撼彈，而中選會規定若要更換備補領銜人，需經過簽一階意向書2分之一民眾同意。罷瑤團隊召集人賴苡任今啟動「鮭魚迴游」計畫，寄出2000份更換領銜人同意書，並表示會盡快將剩下份數寄出，雙管齊下，讓罷瑤二階連署進度不受影響。
賴苡任說，今正式啟動「鮭魚迴游」計畫，先寄出2000份更換領銜人同意書，這些意向書都是團隊昨天熬夜趕出，第二梯次會加緊作業，用最快時間寄出，希望第一階段提議人都可將同意書寄回總部，也可以親送到總部或各議員服務處，希望能盡快達到中選會規定更亂領銜人的2054份盡快完成。
賴苡任表示，目前採用雙管齊下方式，會持續連絡現任領銜人張克晉，也同步啟用迴游計畫做好萬全準備，至於綠營助理、側翼持續抹黑提沒有聯署，不實謠言或是造謠，若再有人提到沒有連署，團隊會把行動連署站開到吳思瑤服務處門口。
至於網紅四叉貓稱要幫團隊支付寄送更換領銜人連署書費用，賴苡任表示，已依四叉貓要求開好收據，約5萬6000元，並印感謝狀，可見現在不只藍白站出來罷免吳思瑤，就連民進黨都有人願意站出來罷免，希望更多綠營好朋友加入，因此在感謝狀也寫到「功在黨國」，看四叉貓用郵寄或親自領取方式都可以。
議員張斯綱、汪志冰今天也到場支持罷團，張表示，二階目前聯署狀況踴躍，已超過2萬分，呼籲民眾收到信務必回寄或親送，盼能在6月8日前完成二階聯署並送件，也呼籲現任領銜人張克晉若有委屈、受到壓力可以說出來，國民黨一定會與他站在一起。
汪志冰表示，罷瑤總部現階段面對很大壓力，她必須站出來支持年輕人，不能讓他們孤獨作戰，從4月8日領表後第一選區的議員帶領志工每個周末平常日都在捷運站等處沒有停過，且堅定意志，會把此辛苦戰打完，就是要讓惡劣政府知道民心所向。
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