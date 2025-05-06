賴苡任感謝四叉貓贊助近6萬 「民進黨也要罷免吳思瑤」

罷免綠委吳思瑤二階連署中，未料領銜人張克晉日前宣布退出，丟下一枚震撼彈，而中選會規定若要更換備補領銜人，需經過簽一階意向書2分之一民眾同意。罷瑤團隊召集人賴苡任今啟動「鮭魚迴游」計畫，寄出2000份更換領銜人同意書，並表示會盡快將剩下份數寄出，雙管齊下，讓罷瑤二階連署進度不受影響。

賴苡任說，今正式啟動「鮭魚迴游」計畫，先寄出2000份更換領銜人同意書，這些意向書都是團隊昨天熬夜趕出，第二梯次會加緊作業，用最快時間寄出，希望第一階段提議人都可將同意書寄回總部，也可以親送到總部或各議員服務處，希望能盡快達到中選會規定更亂領銜人的2054份盡快完成。

賴苡任表示，目前採用雙管齊下方式，會持續連絡現任領銜人張克晉，也同步啟用迴游計畫做好萬全準備，至於綠營助理、側翼持續抹黑提沒有聯署，不實謠言或是造謠，若再有人提到沒有連署，團隊會把行動連署站開到吳思瑤服務處門口。

至於網紅四叉貓稱要幫團隊支付寄送更換領銜人連署書費用，賴苡任表示，已依四叉貓要求開好收據，約5萬6000元，並印感謝狀，可見現在不只藍白站出來罷免吳思瑤，就連民進黨都有人願意站出來罷免，希望更多綠營好朋友加入，因此在感謝狀也寫到「功在黨國」，看四叉貓用郵寄或親自領取方式都可以。

議員張斯綱、汪志冰今天也到場支持罷團，張表示，二階目前聯署狀況踴躍，已超過2萬分，呼籲民眾收到信務必回寄或親送，盼能在6月8日前完成二階聯署並送件，也呼籲現任領銜人張克晉若有委屈、受到壓力可以說出來，國民黨一定會與他站在一起。