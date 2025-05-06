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罷綠退領銜因未獲支援？ 朱立倫駁：志工被司法追殺

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今與國民黨立委羅智強在大安捷運站前街講。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今與國民黨立委羅智強在大安捷運站前街講。記者鄭媁／攝影

罷免吳思瑤領銜人張克晉日前無預警退出領銜人，傳出是不滿遭約談後，國民黨沒有提供任何支援。黨主席朱立倫今未正面回應，但表示，反惡罷過程中，有非常多辛苦的朋友和志工被司法追殺，民眾反感愈來愈高，國民黨會堅持奮戰到底。

罷免吳沛憶領銜人李孝亮母親昨發聲明批評，當前在國民黨做事與在哥倫比亞掃毒梟差不多危險。國民黨高層為達目的不擇手段，甚至放任媚共旨意的人傷害台灣。

朱立倫今與國民黨立委羅智強在大安捷運站前街講後受訪表示，台灣司法應建立在公正公平的基礎上，辦藍不辦綠、完全不符比例原則的做法，他相信民眾看得很清楚，最近也觀察到民眾反感愈來愈高，民進黨想用這種方式消滅國民黨、分裂國民黨，他們還是會堅持奮戰到底。

朱立倫街講時提到，民調再好沒用，重點是要出來投不同意罷免票。他早上又看到一個民調，不同意罷免民眾占逾50％，但同意罷免27% ，「我說那個就完蛋了，」因為百分之50幾的民眾是坐在家裡，誤以為支持藍委就是不出來投票。

朱立倫說，現在最重要目標是反民進黨的惡罷，所以他才會說，在各地宣講請大家一定要站出來，投下不同意罷免票。不管民調結果如何，如果沒有站出來就是縱容惡罷者、縱然無能的民進黨繼續治理台灣。

朱立倫說，最近年輕人都在講「反清復民」反清德、護民主，不要讓民進黨創下台灣民主之恥，成為全世界的笑話。接下來的100天是關鍵，請里長、志工挨家挨戶告訴大家，預計八月一定要出來投不同意罷免，才能保住在地立委、護住台灣民主。

國民黨 朱立倫 罷免

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