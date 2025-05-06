【重磅快評】如果檢調肯花相同力道查大罷免的政治獻金...

民進黨推動「大罷免」，第二階段連署已到最後階段。在民進黨中央強力加持下，如無意外，「罷藍委」多數應該都會達標。不過，長達近半年的「大罷免」的連署過程，耗費的人力、物力甚為可觀。國民黨立委吳宗憲今天質疑，相關經費的來源為何，相關機關均不聞不問；在現行有法可循的情況下，有人在裝睡、試圖模糊這段空窗期中的種種疑竇。面對在野黨，執法無上限；面對執政黨，故意忽視，就是檢調和相關機關的態度。

吳宗憲表示，民進黨已以一手之力讓大罷免浪潮席捲全台，許多所謂罷藍的公民團體動用了大量資源，包括變形金剛宣傳車、簡訊、紙本與數位文宣等等，規模與動員，早已遠遠超出一般民間自發行動所能負擔。他質疑，這些經費來源究竟為何？是否涉及未經許可的募資行為？又是否可能借道公益捐款、虛設名義，規避現行政治獻金法的規範？

吳宗憲表示，內政部曾在今年2月明確解釋，罷免屬於「政治相關活動」，因此依法僅有政黨、政治團體及擬參選人得以收受政治獻金。罷免團體並不包括在內，依法不得募資。雖然內政部已提案修法，將罷免團體、被罷免人列為可收受政治獻金對象，但尚未修法前，這些運作資金的來源是否合法、是否已違反政治獻金法第5條的限制，以及主管機關是否啟動調查與裁罰，就必須予以釐清。

不過截至目前為止，包括中選會、內政部、監察院和檢調，對此都不聞不問。事實上，今年2月，早就有若干國民黨民代到監察院檢舉，但當時監察院卻以「民間人士非自己權責」為由，將責任推得一乾二淨。但這說法根本就是卸責瀆職，政治獻金法的主管機關本就是監察院，難道監察院在查違法政治獻金時，都不需對民間人士進行調查？內政部的作法，則是「提出政治獻金法修法草案」。內政部這麼做，也等同是宣告罷團如有收受政治獻金行為，就是違法，但卻依然沒有任何動作。

檢調在此案的立場，就更加諷刺。雖說政治獻金法的罰則只是行政罰，「看似」與檢調無關，但不久前，檢調才大舉調查過同樣起自疑似不當政治獻金的民眾黨和柯文哲的「木可案」，且此次國民黨涉連署造假的「偽造文書」問題，也非調查局權責，為何調查局就查得風風火火、義無反顧？

尤其大罷免的政治獻金，由於主管單位完全不聞不問，幾乎享有完全的「治外法權」。捐款者是否超過政治獻金上限？是否真的把募來的款都用在罷免上？是否涉及不當募資、洗錢或詐騙，都可能讓案子上升到刑法層次。而且如果檢調真的要查，難度甚至比「死亡連署」還低，找到金流即可。但檢調卻還是文風不動，難怪讓人質疑「司法雙標」。