罷團二階連署達標送件 國民黨立委丁學忠：將再次爭取大家的認同

罷免團體「雲林拔釘」發起罷免雲林第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，今到雲林縣選舉委員會送交二階連署書3萬8087份，志工Coco表示，接下來會持續為第三階段罷免下鄉宣傳；丁學忠對此表示，會堅定迎戰，再次爭取大家的認同，也呼籲選委會依法實質審查連署書。

罷免團體「雲林拔釘」今天動員數十名志工在雲林縣選委會召開連署書送件記者會，宣布二階連署書最終收到3萬8087份，超過法定門檻，達成率達138.5%。

志工Coco表示，感謝鄉親勇敢站出來連署，接下來會往第三階段罷免投票前進，第三階段投票預計在七月進行，這段期間會透過下鄉宣傳等方式，呼籲鄉親一定要出來投票，罷免選舉要獲得6萬8752張同意罷免選票才算成功。

丁學忠對此回應，面對這種撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，他會繼續做對的事，用心為地方打拼，堅持和鄉親站在一起，也呼籲選委會針對二階連署書要依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。