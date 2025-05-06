罷團2階送件 丁學忠：用心為地方打拚爭取認同
罷免中國國民黨籍立法委員丁學忠團隊今天到雲林選委會送交第2階段連署書；丁學忠說，繼續做對的事，用心為地方打拚，如果進投票階段，將再爭取大家認同，為雲林再贏一次。
數十名志工一早將一箱箱連署書送到雲林縣選舉委員會，根據罷團統計，罷免丁學忠（雲林第1選舉區選出）連署書約3.8萬份（法定門檻約2.7萬份）。
罷團發言人露西歸表示，遞交數超過安全門檻，感謝所有參與連署的人。等選委會審核期間，罷團將下鄉宣傳，持續與選民說明國會亂象和台灣目前面臨的問題，傳達守衛台灣聲音。
丁學忠透過訊息回應，面對撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，他堅持和鄉親站在一起，也呼籲選委會依法實質審查連署書，確保程序公正，維護民主機制尊嚴。
他說，如果進入投票階段，一定堅定迎戰，再次爭取大家認同，作伙投不同意票。
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