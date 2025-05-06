罷免羅廷瑋送件遭刁難？ 台中選委會：當場與罷團溝通

台中罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」昨晚發文抗議，指第二階段連署書送件審查原本順利，但一名選委會高官突到現場不斷以尺寸公差為由刪除連署書，首次剔除92份連署書，經罷團拿出中選會公文據理力爭，最後剔除39份，總合格份數為46237件，達成率由原本169.3％變更為169.1%。

台中市選委會表示，當場均與罷團領銜人溝通，有看法不一致時，也請其委派的見證律師共同再次釋疑，見證無其他歧見發生，順利受理收件完成。

「敲羅行動」表示，原先連署書送件數為46276件，但遭外力介入而被大量剔除。一名選委拿中選會正本壓在每張連署書上精確比對，針對他們的格式強烈要求，第一次剔除後的連署書數量為46184件，剔除總數為92件。

「敲羅行動」說，他們以中選會的公文為憑，據理力爭下救回第一波被粗暴淘汰的連署書。依照中選會的公文，等比例列印縮放的連署書格式是合格的，在第二次重啟討論後，連署書的數量為46237件，剔除總數降至39件，最後連署達成率變更為 169.1%，每一份連署書都是市民們的真心，絕對會據理力爭，保護到底。

台中市選委會指出，經查罷免案二階連署名冊格式，依法應與選務機關所發給的格式相符，由罷免案提議領銜人依此複印、列印或套印，依法仍不可變更或調整格式，但允許「複印公差」、「列印公差」；收件時，經選務人員比對後，如符合發給規定格式者，自不會再以尺寸工具加以量測。

台中市選委會表示，第6選區立委羅廷瑋罷免案，連署人名冊被挑出的爭議連署文件約50多件，為格式「差一個欄位」的連署書，肉眼即能判斷與中選會提供的格式不符，挑出時已有疑義給罷團領銜人看過，其未表示反對，後也有提出中選會的標準格式供其比對，但做最後核對確認，除現場有格式認定不同部分，當場均與領銜人溝通，最後以認定複印公差無不同意見，且此次尚有看法不一致時，也請其委派的見證律師共同再次釋疑，見證無其他歧見發生，順利受理收件完成。