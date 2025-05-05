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罷免案達二階 林思銘呼籲堅持民主、向惡罷說「不」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供

國民黨立委林思銘罷免案二階連署今日跨過門檻，他回應，尊重多元聲音，堅守民主精神，其實罷免用意在糾正失職失德的公職人員，惡意罷免不只浪費社會資源，也是對認真做事者最殘酷的傷害，呼籲大家一起向惡罷說「不」。

台灣客家聯盟協會與台灣客社等超過10個客家社團，今日齊聚新竹縣新埔褒忠義民廟，呼籲全國客家鄉親發揮「義民精神」，全力參與罷免立委行動。目前罷免國民黨立委徐欣瑩尚差3000份連署；罷免林思銘案已超過法定門檻，未達安全門檻，籲請民眾在最後衝刺階段投入支持。

林思銘表示，民主不能只有一種聲音，不同立場和不同意見都應受尊重，大家可以智慧與理性，拒絕惡意罷免，守護新竹，守護共同珍惜的民主價值；民主社會的價值，在於包容不同的意見，在於理性與溝通。

針對近期全台發起的罷免行動，林思銘說，令人遺憾地看到民主被惡意操作、社會被刻意撕裂的現象，罷免成為打壓異己的手段；真正的罷免機制，應是糾正失職失德的公職人員，但如今，這場罷免行動充滿仇恨對立，背離初衷，成為無端的政治操弄。

林思銘說，惡罷不僅浪費社會資源，更是對認真做事者最殘酷的傷害；好的領導者應致力於讓人民安居樂業，而非被無謂的政治鬥爭所干擾。

林思銘表示，二階連署過程也有諸多問題，如，第一階段的提議人不得為第二階段的連署人、是否年滿20歲且居住未滿4個月連署者、用亡者資料、字跡相同者、具原住民資格、選區的核對與格式不符等等情形；新竹縣選委會有責任依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。

林思銘說，面對這場惡意罷免，他也將堅定迎戰，呼籲鄉親們踴躍出門投下不同意票，以行動守護新竹的未來。

罷免

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