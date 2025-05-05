力抗罷免接黨部主委 林沛祥：修補民眾對國民黨信心

基隆檢調日前搜索國民黨基隆市黨部，今天傳出黨部主委異動消息，被連署罷免的立委林沛祥接掌市黨部，9日走馬上任。林沛祥說，在黨部才剛因罷免案遭搜索，臨危受命希望透過努力做事，逐步修補民眾對國民黨的信心。

市府民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝捲入其中，分別以40萬、30萬交保。9日下午3時在新黨部舉行新舊主委交接典禮，原主委吳國勝回中央黨部。據指出，黨部希望由林沛祥接任，穩定藍軍的軍心與陣腳，並由林沛祥領軍對抗大罷免。

林沛祥回應說，在基隆黨部面臨風波、外界高度關注的時刻，他並不逃避。他是土生土長的基隆人，更是國民黨的一份子，責任到了他面前，他就會挺身而出，扛下來。

林沛祥也表達對未來的挑戰，他說，國民黨在基隆需要重新整隊、找回人民的信任，他會以更開放、更務實的態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，一步一步整合大家的力量，凝聚大家的共識，齊心對外，力抗毫無正當性民進黨的大惡罷。

林沛祥坦言，局勢確實艱難，責任確實沈重，但越是這樣的時候，愈需要有人挺身而出。他希望透過努力做事，逐步修補民眾對國民黨的信心，也讓基隆人看見國民黨是能做事、會承擔的政黨。