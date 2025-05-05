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北市二階連署書上看24萬份 議員籲全面寄發查詢單防偽造

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大罷免持續延燒檢調近日查辦各縣市偽造連署情事，北市議員曾獻瑩指出現行法律規定若有疑似偽造情事，可寄發查詢單與當事人確認，認為應普遍全民寄發，杜絕查核標準不一、選擇性查驗之嫌。圖／聯合報系資料照
大罷免持續延燒檢調近日查辦各縣市偽造連署情事，北市議員曾獻瑩指出現行法律規定若有疑似偽造情事，可寄發查詢單與當事人確認，認為應普遍全民寄發，杜絕查核標準不一、選擇性查驗之嫌。圖／聯合報系資料照

罷免持續延燒檢調近日查辦各縣市偽造連署情事，北市議員曾獻瑩指出現行法律規定若有疑似偽造情事，可寄發查詢單與當事人確認，認為應普遍全民寄發，杜絕查核標準不一、選擇性查驗之嫌。秘書長李泰興回應，法律規定有「疑似偽造」才能寄出查詢單，倘若寄送全部恐將違反相關規定，恐引爆更多爭議。

曾獻瑩表示，近日「幽靈連署」引起各界討論，而根據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第十六條，選委會在發現疑似代替簽名或蓋章情事時，得寄送查詢單向當事人確認是否為本人簽名或蓋章，但第一階段僅送出64份查詢單，而接下來二階聯署預計上看24萬份連署書，選委會預計寄發多少查詢單，並由誰判斷「疑似」情形。

李泰興回應，查核工作由選務人員負責，第一階段由選委會選務人員認定，第二階段因連署人數眾多，則會請戶政事務所同仁協助，通常根據筆跡雷同或同一戶連署格式一致等線索進行初步判斷，但若異常連署分散於不同戶籍，則難以辨識。

曾獻瑩質疑，戶政人員是否具備足夠專業能力進行筆跡鑑定，並指出若僅依賴人工判斷，恐難以全面查核如此龐大的連署名冊，他建議，全面寄發查詢單給所有連署人或請選委會去識別化公布連署人身分證號末三碼，讓民眾可主動查詢是否被冒名連署，以確保每位連署人親自確認簽署意願，保障選務公正性與民意真實性。

李泰興說，現行法令規定有疑似才可以寄，現在若要全部寄會違反相關規定，至於去識別化公布身分證，法令並沒有規定地方選委會可以這樣做，中選會僅授權地方選委會有沒有簽名偽造或戶籍有無疑慮、死亡連署等，若地方逾越中央規定也不好，需向中央確認可否這樣做。

中選會 罷免 議員 連署書 選委會

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