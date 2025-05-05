廖先翔批罷團不實指控將提告 「齊心斷翔」：突破安全門檻

立委廖先翔今天在臉書貼文，指公共事務的討論，唯有建立在事實之上，才具有意義，面對罷團的不實指控，他不再姑息、不再沉默，將透過法律途徑堅決遏止抹黑歪風。罷免廖先翔「齊心斷翔」團體今也宣布，二階連署正式突破安全門檻137%，總收件數為3萬6399份。

廖先翔說，上周某電視台採訪罷團，罷團指稱他主張將「萬里作為核廢料最終處置場」。對此，他除了立即透過自媒體與社群平台澄清，也首度正式啟動法律程序，以行動制止歪風蔓延。隨後，該電視台釋出善意示願意更正報導。

廖先翔表示，過去面對鋪天蓋地的抹黑，他選擇不浪費過多時間與精力，只在網路上簡單澄清。因為他認為，作為民意代表，最重要的是推動政策、服務選民，不應讓無謂的謠言干擾正事。但這段期間，抹黑攻擊已變得越來越肆無忌憚，也有越來越多支持者希望他強力回應。

廖說，社會風氣不能繼續容忍造謠者橫行，因此從現在開始，不論是來自大財團的媒體，還是職業罷免團體，只要有惡意的不實指控，他都會依法提告，堅決捍衛自身清白，也捍衛公共討論的基本秩序。

廖先翔批評，他們根本不在乎他們嘴裡所講的公共議題，而是只想達成一個目標「罷免我」。既然他們選擇的是政治鬥爭而非理性討論，那他也會用堅定的態度回應所有不實攻擊。即使法律手段無法立刻平息謠言，他也會讓每一個造謠者、每一個政治打手，最終都必須為自己的行為負責。

罷免廖先翔「齊心斷翔」針對廖先翔的貼文回應，「你提告，我達標，突破安全門檻137%，這就是民意的回應。」

「齊心斷翔」表示，廖先翔說他們造謠，說他們是「職業罷免團體」，甚至揚言提告。他們沒有時間跟他吵，他們在做的，是讓一張張連署書，成為七星區人民最真實的聲音。

「齊心斷翔」說，3萬6399份是無數媽媽、爸爸、年輕人、退休長輩，不分黨派的公民們，頂著烈日或風雨，走進連署攤位的成果。