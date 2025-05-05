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搜索風暴過後 立委林沛祥接掌基隆市黨部、吳國勝回黨中央

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部證實由立委林沛祥接任市黨部主委。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部證實由立委林沛祥接任市黨部主委。記者游明煌／攝影

基隆檢調日前搜索國民黨基隆市黨部，市府民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝捲入其中，分別以40萬、30萬交保。今天傳出黨部主委異動消息，立委林沛祥臨危受命接掌市黨部，預計9日走馬上任。

國民黨基隆市黨部證實由立委林沛祥接任市黨部主委，9日下午3時在黨部舉行新舊主委交接典禮，原主委吳國勝回中央黨部。據指出，黨部希望由林沛祥接任，穩定藍營軍心與陣腳，由林沛祥領軍對抗大罷免。另外，因為仁愛區黨主部主任張金發被收押，仁愛區黨部主任可望由律師潘艾嘉接任。

林沛祥證實此事，他說，臨危受命接掌市黨部，在基隆黨部面臨風暴時刻，他不逃避，身為是土生土長的基隆人，更是國民黨的一份子，就該挺身而出。林沛祥認為，國民黨在基隆需要重新整隊、找回人民信任，將以開放、務實態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，逐步整合大家的力量，凝聚共識。

國民黨基隆市黨部證實由立委林沛祥接任市黨部主委。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部證實由立委林沛祥接任市黨部主委。記者游明煌／攝影

國民黨 基隆 張淵翔 林沛祥 罷免

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