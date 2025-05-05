搜索風暴過後 立委林沛祥接掌基隆市黨部、吳國勝回黨中央

基隆檢調日前搜索國民黨基隆市黨部，市府民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝捲入其中，分別以40萬、30萬交保。今天傳出黨部主委異動消息，立委林沛祥臨危受命接掌市黨部，預計9日走馬上任。

國民黨基隆市黨部證實由立委林沛祥接任市黨部主委，9日下午3時在黨部舉行新舊主委交接典禮，原主委吳國勝回中央黨部。據指出，黨部希望由林沛祥接任，穩定藍營軍心與陣腳，由林沛祥領軍對抗大罷免。另外，因為仁愛區黨主部主任張金發被收押，仁愛區黨部主任可望由律師潘艾嘉接任。