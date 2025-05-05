影／林思銘、徐欣瑩罷免連署最後衝刺 客家團體籲全力參與

台灣客家聯盟協會與台灣客社等超過10個客家社團，今日齊聚新竹縣新埔褒忠義民廟，呼籲全國客家鄉親發揮「義民精神」，在罷免不適任立委的行動中全力參與。目前罷免徐欣瑩尚差3千分連署，罷免林思銘則已超過法定門檻，但距安全門檻仍有差距，籲請民眾在最後衝刺階段投入支持。

現場超過百名來自全國的客家社團代表響應，並向義民爺稟報傳承義民精神。台灣客家聯盟黃仁杼理事長表示，懇請客家鄉親們在這緊要關頭，拿出客家精神，團結勇敢站出來參與，每位連署者可以說都是為台灣打拼奉獻的「現代新義民」，發揮「當哪裡有需要，我們就在哪裡」的客家硬頸精神，投入罷免全台不適任立委的行動。不分區立委范雲則嚴斥部分立委破壞憲政與民主基礎，呼籲鄉親站出來，以實際行動「除舊汰欣」。

「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁說，罷團發現連署書因「簽錯選區」，主要是竹北有兩個立法委員的選區，部分民眾戶籍在徐欣瑩區簽到林思銘、部分民眾戶籍在林思銘區簽到徐欣瑩。目前還差3千份，很需要大家回來連署，將持續收件到5月8日。此外，撕除惡銘罷團已超過法定門檻，但是距離「安全門檻」2萬6千份還有一段差距，也喊話民眾前來支持罷團連署。