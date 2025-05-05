《大罷免探討3之2》罷藍青年自主性高 架網站印貼紙出錢出力

青年不需政黨動員，就主動設立罷免連署站、串聯全台罷團！近日全台積極串連大罷免，許多年輕人在全台各地擔任志工，大學內有學生自主舉牌呼籲同學一起連署，網路上只要搜尋「罷免進度」，也會有數個網站統計全台罷免連署蒐集進度，甚至還有人自行募款7天30萬的LED大型廣告宣傳卡車，用來宣傳罷免。

積極宣傳 踴躍幫忙

全台已陷入大罷免浪潮，除了民進黨協助蒐集連署、在假日舉行宣講以外，許多罷團中都有很多年輕人自願參與，他們從擔任連署志工、進行街頭短講、架設全台罷免藍委進度的數據網站



，印發貼紙，在罷免團體舉行活動時也都積極到場響應，並貼心的說明與協助民眾填寫連署書。

另外，如導演楊力州等人也協助罷免團體拍攝宣傳與紀錄影片，雖然在路上遇到很多不友善的民眾，甚至出現動手動腳的狀況，但在街頭上還是可以看到許多罷團成員不畏風雨、持續宣傳。

自主募集30萬卡車

還有民眾自製手板、貼紙四處發放，還有導演如陳文斌等人，拍攝宣傳罷免影片的同時還附有新聞稿、照片與行動標語，讓罷免能更順利宣傳。發起罷免國民黨北市立委羅智強的「大安強強滾」團隊，還曾透過募款獲得LED大型廣告宣傳卡車，用來鼓勵民眾罷免羅智強。

羅智強曾質疑罷免要這麼多錢誰出？同時指控民進黨用國家資源餵養「偽公民團體」，但罷團也在卡車放上超大張發票收據回擊，並表示是各行各業共同發起募集，「7天30多萬，通通由我們這群朋友買單」。

公民動員大於政黨

對此，資深媒體人吳崑玉觀察指出，罷團的組織方式很像學校社團，是易經乾卦的那種「見群龍無首，吉」的群龍無首，不是國民黨立委徐巧芯那種無頭蒼蠅式的群蠅無首。最重要的，罷團成員還能做出成績，而且遠勝於傳統的政黨組織，包括藍綠白政黨，那種農會賣水果禮盒式的分配扣打，算很有KPI的運作方式。

吳崑玉認為，這種信任與協作精神，正是整個「公民社會」得以成形的關鍵要素。公民社會的組成方式，不是由上而下的打樁、箍筋、灌漿，而是由下而上的，像樂高積木那樣，一塊一塊堆起來，而且每塊之間還有共同規格凸點與凹點的連結，能夠完成的作品可能遠超偉大建築師們的想像。

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