藍青年成棄子？ 賴士葆反嗆：是賴透過司法整肅國民黨

罷免案被政治圈認為是2026年九合一選舉前哨戰，外界憂心，眾多國民黨青年軍因罷免行動而涉偽造文書恐無望參選，成黨中央「棄子」。國民黨立委賴士葆批評，賴清德總統陽謀就是讓罷綠委不會通過，透過司法手段整肅國民黨，就是要讓國民黨動彈不得，此舉也正在摧毀台灣民主。

大罷免持續，國民黨也總動員，並將連署成果列入KPI績效考核，但目前也碰上眾多黨部遭搜索、相關人員遭約談情況，外界憂心當中青年幹部原有機會成為2026年地方選舉生力軍，恐因涉嫌偽造文書而無法參選，成為國民黨黨中央用過即丟的「棄子」。

國民黨立法院黨團今開記者會後接受媒體聯訪，立委葛如鈞表示，現在是國民黨史上最團結的時刻，國民黨上上下下就是反對惡罷，反對民主政黨以不民主方式罷免在野黨，整體戰略還有很多做法跟應對方式，細節也都可溝通。

賴士葆則反嗆，現在談2026年地方選舉實在太早，現在當前就是應對罷免，只是現在司法對罷藍委開綠燈，暢通無阻；對罷綠委的人士卻又都搜索調查甚至羈押。這很清楚就是賴清德總統陽謀，就是讓罷綠委不會通過，透過司法手段，而檢調也自甘墮落，賴政府就是要讓國民黨動彈不得，讓各地方黨部無法輔選、廢除功能，讓最後罷藍比罷綠20幾比0，這就是賴政府要的，這也正在摧毀台灣民主。