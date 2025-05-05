快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

罷免葉元之送件3萬2236份 新北選委會清點2.5小時零剔除

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北選委會從上午9時20分開始清點連署人名冊，中午12時左右完成清點後，連署書裝箱送至倉庫上封條。記者劉懿萱／攝影
新北選委會從上午9時20分開始清點連署人名冊，中午12時左右完成清點後，連署書裝箱送至倉庫上封條。記者劉懿萱／攝影

罷免葉元之團隊「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華將二階連署書送件。史書華說，選委會宣布清點結果一份都沒有被剔除，並直言罷免三階就是選戰，但三階投票策略仍要待其他團體送件後再討論。新北選委會指出，今上午完成清點，未來5個工作日將建檔造冊，才能將名冊送至戶政機關查對是否符合連署人資格。

新北選委會從上午9時20分開始清點連署人名冊，中午12時左右完成清點後，連署書裝箱送至倉庫上封條。史說，他們其實收件超過3萬6千份，但在造冊小組嚴格篩選下，送件是3萬2236份，且選委會也宣布就是32236份，一份都沒有被剔除，完成率百分之百。史直言，「罷免進入三階就是選戰」，從公民運動上升到選舉，因此要討論面向還很多，但新北其他罷團比如雙和還離門檻500份、新店也差2000份，所以現在能做的事幫忙還沒達標團隊。

至於是否會呼籲支持者投票，讓三階成熱戰？史認為，公民團體無法決定要熱戰還是冷戰，但一定是呼籲大家都出來投票，不管是同意還是不同意，都尊重公民的權利，所以沒有冷戰或熱戰問題。

新北選委會副總幹事黃堯章說，板東選舉人數為23萬3122人，連署人數門檻為這個原選舉區選舉人總數的10%以上，也就是說門檻為23313份，選委會今受理罷免團體送件的3萬2236份連署人名冊，經過清點並未剔除任何一份，未來5個工作日將建檔造冊，並將連署人名冊送至戶政機關查對是否符合連署人資格。

黃堯章補充，選委會受理連署人名冊後，將於40日內查對，查對結果函報中選會，由中選會來宣告罷免案是否成立，或是不足規定人數可於10日內再行補提，如果罷免案宣告成立，將於20日至60日內舉行投票，投票日期由中選會訂定。

新北選委會從上午9時20分開始清點連署人名冊，中午12時左右完成清點。記者劉懿萱／攝影
新北選委會從上午9時20分開始清點連署人名冊，中午12時左右完成清點。記者劉懿萱／攝影
新北選委會副總幹事黃堯章。記者劉懿萱／攝影
新北選委會副總幹事黃堯章。記者劉懿萱／攝影

新北選委會 罷免 葉元之

延伸閱讀

罷免葉元之連署達標送件 侯友宜喊話：葉元之加油

影／罷免葉元之二階今送3.2萬份 葉元之：相信選民眼睛雪亮

影／罷免葉元之二階送件 史書華：有信心不補件通過

同黨隊友應援藍葉元之 黨部重整士氣、議員宣講應戰

相關新聞

罷免葉元之送件3萬2236份 新北選委會清點2.5小時零剔除

罷免葉元之團隊「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華將二階連署書送件。史書華說，選委會宣布清點結果一份都沒有被剔除，並直言罷...

藍青年成棄子？ 賴士葆反嗆：是賴透過司法整肅國民黨

罷免案被政治圈認為是2026年九合一選舉前哨戰，外界憂心，眾多國民黨青年軍因罷免行動而涉偽造文書恐無望參選，成黨中央「棄...

不服羈押禁見！ 國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天抗告

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢...

影／將改組「戰鬥內閣」？林沛祥：若為大罷免改組還是無能

賴清德總統即將就任周年，傳內閣也將改組為「戰鬥型內閣」，國民黨立委林沛祥批評，若改組只為大罷免，那內閣還是會持續無能；若...

《大罷免探討3之2》罷藍青年自主性高 架網站印貼紙出錢出力

青年不需政黨動員，就主動設立罷免連署站、串聯全台罷團！近日全台積極串連大罷免，許多年輕人在全台各地擔任志工，大學內有學生自主舉牌呼籲同學一起連署，網路上只要搜尋「罷免進度」，也會有數個網站統計全台罷免連署蒐集進度，甚至還有人自行募款7天30萬的LED大型廣告宣傳卡車，用來宣傳罷免。

罷免賴清德有底氣沒實力 藍白聯盟緊密反綠委行得通？

賴清德總統上任將滿一周年，朝野氛圍未見好轉持續惡化，國民黨主席朱立倫揚言提出彈劾與罷免案，民眾黨主席黃國昌也間接認同此想法。不過，根據總統副總統選舉罷免法，在野黨立委席次未能跨越三分之二門檻，民眾黨內部則主張雙管齊下，優先罷免14席民進黨立委。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。