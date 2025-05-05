桃園三罷團送交12萬份連署書 民眾行經嗆：浪費資源

桃園市一、四、六選區罷免團體今共同前往桃園市選委會，送交第二階段罷免連署書。罷團在選委會門口前以連署書堆成「護台城牆」，強調階段性任務雖已完成，仍需民眾在第三階段投票支持，台灣民主才能向前邁進。記者會期間，有零星民眾行經時怒嗆罷團「我反對」、「浪費國家資源」，罷團則以拍手和歡呼從容回應，雙方未出現更多衝突。

罷團統計，桃園第一選區罷免牛煦庭團隊總收件數為5萬700份以上，最後造冊份數48788份，送件門檻達成率143.66%；第四選區罷免萬美玲團隊總收件數4萬1673份，最終造冊送件4萬1137份，送件門檻達成率135.99%；第六選區罷免邱若華團隊最終造冊數3萬3233份，送件門檻達成率117.68%。

罷免團體今送件氣勢高昂，眾人早上9點半前陸續將一箱箱連署書送至選委會門口，並堆成「護台城牆」。民進黨立委張雅琳、議員許清順、李宗豪、陳雅倫、黃家齊、余信憲、黃瓊慧、許家睿等人也到場發聲。

第一選區罷團副領銜人「小詩」致詞表示，自己來自香港，2015年移民台灣，2020年正式成為台灣公民，曾親眼見證香港自由民主消失的她，更堅定在台灣保衛民主的決心，希望透過罷免行動向中共說不。

第四選區罷團領銜人鄧永城表示，藍白兩黨在過去一年，以立法權侵害其他四權，萬美玲作為國民黨的投票部隊，更在削弱台灣國防力量或拖慢政府效能的法案中，全部遵從黨意舉手贊成。