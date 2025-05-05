二階罷免連署全國最高 羅廷瑋：罷免成側翼武器

台中市罷藍委團體今上午到選委會送件，其中，罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」送交4萬6276份連署書，達成率169.3%，是目前全國二階連署達成率最高。羅廷瑋今表示，當罷免成為報復的出口、側翼的武器，就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

中六選區「敲羅行動」表示，此次二階送件共46276份，二階達成率高達169.3%，目前為全國最高，「這是一場人民對失職政治人物的反擊。國會要恢復正常，不是靠一區，而是每一區都要過關。」

羅廷瑋在臉書發文指出，當罷免成為報復的出口、側翼的武器，它就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

羅廷瑋表示，有人說他太年輕、太直接，所以不懂「妥協」的藝術；但也正是因為他太清楚，台灣政治不缺技巧，缺的就是一個誠實的勇氣。

羅廷瑋強調，他從基層開始，沒有任何背景，這些年他勇於挑戰陳年政治體制的沉痾，挑戰側翼不分是非的抹黑攻擊，選擇做難的事，不走容易的路，因他勇於揭弊監督，不畏懼權勢，所以被側翼視為眼中釘，當罷免被設計成鬥爭的延長線，他沒有倒下，他誠懇地拜託大家，面對惡罷，一定要堅定地站出來，投下「不同意罷免」。