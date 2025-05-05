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不服羈押禁見！ 國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天抗告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天出庭後羈押禁見。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天出庭後羈押禁見。記者潘俊宏／攝影

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告發回重裁；台北地院4月25日傳喚黃呂開羈押庭，裁定黃呂羈押禁見，黃呂的委任律師今向法院提起抗告。

黃呂錦茹羈押禁見裁定理由指出，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷基礎已與日前聲押時有所不同，黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪等罪嫌犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、滅證之虞。

裁定說，經斟酌比例原則，為確保後續偵查、審判之順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微之強制處分不足以替代羈押，認有羈押之必要，自2025年4月25日起羈押2月，並禁止接見、通信。

事實上，黃呂錦茹的律師上月25日在法官宣示裁定前，即已做好相關準備，法官一宣示羈押禁見，律師即遞狀聲請到台北看守所辦理律師會見，預料與抗告救濟程序有關，律師在抗告的法定最後期限前，今天就羈押禁見裁定抗告。

罷免

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