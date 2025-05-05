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藍黨部遭搜索批檢方發明「併同帶回」 吳宗憲嗆：違法扣押就是違法
國民黨近期多個地方黨部及幹部分別遭搜索及約談，國民黨立委吳宗憲表示，近期眾多案件中出現所謂「併同帶回」的新詞，那這樣還需要什麼法定程序？現在還比照選舉查察標準給調查局績效，是否將政治目的包裝其中？違法扣押就是違法，司法不應淪為追殺政敵的國家機器。
吳宗憲指出，近期不少檢調單位搜索及扣押資料，甚至宜蘭檢調在對國民黨宜蘭縣黨部搜索時，連中選會發出的二階連署領表的公文都遭「併同帶回」。法務部長鄭銘謙說是合法扣押程序，帶回去釐清以後沒有問題就發還了；若如此說法成立，或許我國的刑事訴訟法應該大修。
吳宗憲表示，他曾任檢察官多年，深知搜索與扣押程序的嚴謹，每一件扣押物須列編號、封條、逐一列載造冊給受執行人簽名，才符合執行程序，如今出現所謂「併同帶回」的新詞，若都可用該方式查扣，那搜索票或法定程序的意義是什麼？檢方從否認查扣才到改口承認。難道檢調執行搜索時，可以任意查扣與案件無關的物件嗎？事後還給民眾還要硬拗「併同帶回」，如此情況是誰在破壞司法威信？又是誰在縱容違法？
吳宗憲批評，調查局長陳白立說近來大規模調查是針對選舉罷免期間的爭議，所以給調查員的績效核分比照選舉查察標準，但明明北檢、新北檢都說民眾涉及的是偽造文書和個資法，與選罷法完全沒有關係，為何可用選舉查察「分數較高」績效來核分？那過去連署有用同樣標準？還是將政治目的包裝其中？
吳宗憲認為，司法不應成為統治者手中的劍，而應是人民手中的盾，去抵禦來自國家或任何第三人的不法侵害，若今日容忍執政黨以司法手段追殺老百姓，明日的箭頭，也可能指向任何一個不順從政權的聲音。
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