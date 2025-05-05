反擊大罷免！牛煦庭諷罷團怯戰 萬美玲籲投不同意票

桃園第一、四、六選區罷免連署今至桃園市選委會送件，藍營今早一一回擊。對於罷團拒絕公開辯論，國民黨立委牛煦庭諷刺「為何要怯戰逃避？」立委萬美玲也批，罷團鋪天蓋地抹黑抹紅，呼籲支持者一定要站出來投不同意票，守護民主價值。

罷團今至桃園市選委會提交第二階段連署書。針對牛煦庭日前邀請罷免領銜人牧師陳曉煒公開辯論，陳曉煒回應，「買不對不好的東西要退貨，需要辯論嗎？這叫客訴，這叫做消費者自救，而我們超過5萬人想退貨了。」

對此，牛煦庭表示，陳的說法令人遺憾，他想提醒，罷免是意圖要推翻11萬6000人的決定，難道不需清楚說明嗎？迴避辯論，大罷免注定難以成為公民運動，而淪為政治惡鬥，也正是因為要尊重包含所有選民，他才用光明正大的方式來面對挑戰。

牛煦庭表示，陳曉煒曾在專訪承認出身政治家族，參加社運，神學院畢業，邏輯思路清晰，這段時間上這麼多政論節目，自然是辯才無礙，加上這麼多連署書撐腰，公開辯論怎麼會困難？為何要怯戰逃避？

牛煦庭說，陳曉煒持續對他攻擊，恰恰證明他確實有很多話想說，那更應該用公開辯論的方式處理，若指控他人卻懼怕公開討論，不是低級抹黑是什麼？交叉詰問、講清楚，才對得起桃園第一選區的選民。他也承諾在公開辯論的場合，絕不拿他的私德問題做文章，希望陳重新思考。

萬美玲則透過聲明表示，24年來她始終戰戰兢兢，不敢稍有懈怠，為了教育制度完善，她努力完成國民教育法、特殊教育法、學校衛生法、學生輔導法修法，用心為校園爭取經費，為了桃園更加進步，也時時緊盯監督鐵路地下化加速、捷運工程進度及部立桃園醫院第二醫療大樓的設置，然而一場政治惡鬥的大罷免，卻想要強行推翻民主選舉的結果，全面罷免所有在野黨立委。

萬美玲表示，很遺憾看見各種鋪天蓋地的抹黑抹紅，名嘴、網路造謠沒有上限，街頭謾罵暴力不斷發生，校園爭吵對立時有所聞，社會已經失去對彼此的尊重和諧，這種互相攻擊撕裂的傷痕，無法想像多久才能撫平。