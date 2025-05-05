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應戰大罷免 國民黨：每天直播談時事 組發會轉型前進指揮所

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨宣布，今起將在週一到週五上午八時開播「鄉民早安」直播節目，邀請黨籍民代、黨公職等一起吃早餐、聊時事。圖／擷取自國民黨ＹＴ頻道
國民黨宣布，今起將在週一到週五上午八時開播「鄉民早安」直播節目，邀請黨籍民代、黨公職等一起吃早餐、聊時事。圖／擷取自國民黨ＹＴ頻道

國民黨宣布，今起將在周一到周五上午8時開播「鄉民早安」直播節目，邀請黨籍民代、黨公職等一起吃早餐、聊時事；直播地點特別選在國民黨組發會辦公室內，讓大家一窺國民黨陸戰指揮所的場域，要以公開透明「敞開大門」的直播方式，展現國民黨光明磊落的信心。

國民黨表示，台灣近期面對國際局勢變化或是內部大惡罷，尤其賴清德執政後，透過行政干預、司法壓迫、側翼造謠等手段不斷迫害在野黨，政局的紛擾、經濟惡化的趨勢已讓民眾感到不安與憤怒。

國民黨主席朱立倫批評，這一年來賴清德「對內鬥爭、對外無能、除了家暴，一事無成」；也因此，讓台灣民眾能深入且即時了解當前時局變化，是應對變局的重要課題。

國民黨指出，開播第一集，將由前檢察官、國民黨立委吳宗憲立委坐鎮、台北市議員柳采葳與發言人楊智伃共同主持，邊吃早餐、邊聊時事，評析最新時事與變局，以輕鬆詼諧的方式，暢談最新的輿情趨向，全面性剖析時事議題，讓大家洞悉時局脈絡與變化。

國民黨表示，民進黨透過司法檢調系統，大搜索、大羈押、全面清查國民黨組織發展體系，面對執政黨的壓迫與霸凌，面對大惡罷的挑戰，國民黨組發會早已將部隊轉型成OPEN 組發會「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署；藉由在組發會辦公場域的直播，展現開大門、走大路，問心無愧、光明磊落的信心。

「鄉民早安」直播節目預定於上午8時至9時，在國民黨官方臉書及YouTube頻道播出。

罷免

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