快訊

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

稱重購自住房欲抵108萬稅 找里長背書法官揪細節不採信

罷團點名連署績效 民進黨彰化黨部今交出連署書分數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主動公布收集的罷免連署分數。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部主動公布收集的罷免連署分數。圖／民進黨彰化縣黨部提供

全台大罷免，彰化縣國民黨立法委員謝衣鳯被鎖定，罷團日前公布謝衣鳯選區內的民進黨縣議員連署成績，民進黨彰化縣黨部今主動表示，再交出1700分連署書為罷免二階作衝刺。

罷免謝衣鳯的團體日前指出，二階連署最快本（5）月10日送出，民進團彰化縣黨部希望繼續衝刺，預計最慢13日截止收件。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞表示，縣黨部從第一階段便默默投入連署協助工作，上周末已辦完三場「人民是頭家」政策宣講會，每場宣講會參加人數都超出預估，為了在最後關頭催出更多連署書，更號召當地黨公職與黨工，跟隨罷團志工深入立法委員謝衣鳯的第三選區，挨街挨戶拜訪，請民眾填寫連署書，也打電話、傳簡訊、寄送宣傳單給黨員，催促還沒填寫連署書的黨員趕快填寫連署書送交罷團。

楊富鈞特別指出，縣黨部副執行長謝翠屏在埔心老家忘憂谷園區，從罷免第一階段就設連署站，至今收到近2千份連署書，他親自蒐集連署書，交出1700分，希望第二階段連署能順利通過。

謝衣鳯二階罷免需要2萬6719分連署書，連署書分數目前處於「蓋牌」階段，不公布具體的收取數量。面對罷免各種動作及宣傳，謝衣鳯都以「不隨罷團起舞，不想授以話柄作文章。」婉拒對外更多回應，謝衣鳯競選團隊對外一律不公開回應。

罷免

延伸閱讀

彰化罷免謝衣鳯…罷團與綠營黨公職衝刺 網紅歌手也助講

彰化第三選區罷藍二階衝刺 公布綠議員連署成績也將直搗鐵票區

彰化罷免藍營立委謝衣鳯 民進黨黨部全力支援民團衝刺

彰化罷免謝衣鳯二階連署過半 急向曹興誠求援衝刺

相關新聞

罷免葉元之送件3萬2236份 新北選委會清點2.5小時零剔除

罷免葉元之團隊「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華將二階連署書送件。史書華說，選委會宣布清點結果一份都沒有被剔除，並直言罷...

不服羈押禁見！ 國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天抗告

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢...

影／將改組「戰鬥內閣」？林沛祥：若為大罷免改組還是無能

賴清德總統即將就任周年，傳內閣也將改組為「戰鬥型內閣」，國民黨立委林沛祥批評，若改組只為大罷免，那內閣還是會持續無能；若...

罷免賴清德有底氣沒實力 藍白聯盟緊密反綠委行得通？

賴清德總統上任將滿一周年，朝野氛圍未見好轉持續惡化，國民黨主席朱立倫揚言提出彈劾與罷免案，民眾黨主席黃國昌也間接認同此想法。不過，根據總統副總統選舉罷免法，在野黨立委席次未能跨越三分之二門檻，民眾黨內部則主張雙管齊下，優先罷免14席民進黨立委。...

桃園三罷團送交12萬份連署書 民眾行經嗆：浪費資源

桃園市一、四、六選區罷免團體今共同前往桃園市選委會，送交第二階段罷免連署書。罷團在選委會門口前以連署書堆成「護台城牆」，...

二階罷免連署全國最高 羅廷瑋：罷免成側翼武器

台中市罷藍委團體今上午到選委會送件，其中，罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」送交4萬6276份連署書，達成率169....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。