罷團點名連署績效 民進黨彰化黨部今交出連署書分數

全台大罷免，彰化縣國民黨立法委員謝衣鳯被鎖定，罷團日前公布謝衣鳯選區內的民進黨縣議員連署成績，民進黨彰化縣黨部今主動表示，再交出1700分連署書為罷免二階作衝刺。

罷免謝衣鳯的團體日前指出，二階連署最快本（5）月10日送出，民進團彰化縣黨部希望繼續衝刺，預計最慢13日截止收件。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞表示，縣黨部從第一階段便默默投入連署協助工作，上周末已辦完三場「人民是頭家」政策宣講會，每場宣講會參加人數都超出預估，為了在最後關頭催出更多連署書，更號召當地黨公職與黨工，跟隨罷團志工深入立法委員謝衣鳯的第三選區，挨街挨戶拜訪，請民眾填寫連署書，也打電話、傳簡訊、寄送宣傳單給黨員，催促還沒填寫連署書的黨員趕快填寫連署書送交罷團。

楊富鈞特別指出，縣黨部副執行長謝翠屏在埔心老家忘憂谷園區，從罷免第一階段就設連署站，至今收到近2千份連署書，他親自蒐集連署書，交出1700分，希望第二階段連署能順利通過。

謝衣鳯二階罷免需要2萬6719分連署書，連署書分數目前處於「蓋牌」階段，不公布具體的收取數量。面對罷免各種動作及宣傳，謝衣鳯都以「不隨罷團起舞，不想授以話柄作文章。」婉拒對外更多回應，謝衣鳯競選團隊對外一律不公開回應。