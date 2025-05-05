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罷免江啟臣二階送件成功 罷免成中市下屆市長選舉前哨戰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市立委第八選區的立法院副院長江啟臣，今也在罷團完成二階送件之列，跌破外界眼鏡。記者黃寅／攝影
台中市立委第八選區的立法院副院長江啟臣，今也在罷團完成二階送件之列，跌破外界眼鏡。記者黃寅／攝影

台中市立委第八選區的立法院副院長江啟臣，今也在罷團完成二階送件之列，跌破外界眼鏡。至於同樣被視為下屆市長可能人選的藍營楊瓊瓔，也在被罷免之列的第三選區，加上綠營可能市長人選何欣純也被藍營鎖定。3人同是下屆市長可能人選，此次罷免彷彿已成下屆市長選戰的前哨戰。

江啟臣被視為是接班盧秀燕的最可能人選，去年也開始在地方走動，呼聲極高，因此被大罷免鎖定為重要對象。雖然他在選區耕耘深，歷來都獲得壓倒性的勝利，但是罷團仍不放棄。民進黨更認為，無論是否能將他拉下馬，只要能列入被罷免人選，都可挫其銳氣。

從今天送件份數22776，達成率百分之108來看，能順利送件，已達罷團和民進黨初步目的。

楊瓊瓔也是藍營可能的市長人選之一，她在地方資歷深，對地方有一定的掌握。因此罷團屢在記者會上表示，連署上遇到不少阻礙。加上楊瓊瓔面對罷免採積極應對作為，只要罷團可能去的地方，楊瓊瓔的人都會先一步前往，說服不要連署，讓罷團吃足苦頭。但罷團仍聲稱，預計明天會送件。

相對於罷藍的積極度，藍營罷免何欣純起步慢，雖已通過一階，但國民黨市黨部和大里、太平區黨部人員日前相繼被搜索、傳訊，罷免活動遭受重擊，甚至傳出已有不少志工退出，寧可少一事而不願加入罷免行列，地方上更是少見公開活動。加上何欣純歷來選舉得票數超高，要進入二階已十分困難。

罷免

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