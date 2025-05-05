罷免葉元之連署達標送件 侯友宜喊話：葉元之加油
罷免新北市國民黨立委葉元之團隊，今將連署書送交新北市選委會。新北市長侯友宜今天在汐止表示，會跟所有認真努力的立委站在一起，「葉元之加油」。
今天是農曆4月8日釋迦牟尼佛誕辰，侯友宜前往汐止先後走訪聖覺寺、廣修禪寺禮佛，祈求佛祖保佑大家平安順利，讓這片土地更好。
推動罷免葉元之的「板橋大刪元」團隊，今天上午將連署書送至新北市選委會。領銜人史書華表示，有信心不須補件就可以通過，全力迎向第3階段投票。侯友宜在聖覺寺受訪時，媒體詢問他對罷葉進度的看法。
侯友宜說，國民黨立法委員不管是在立法院，或是在地方都非常盡心盡力。為民生經濟、地方建設，尤其財政收支劃分法（修法），對地方來說是市民殷殷期盼的。每一個人盡心盡力，努力為這塊土地打拚，他會跟我們（國民黨）所有認真努力的立委站在一起，希望在努力底下，讓新北市會更好，葉元之加油。
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