傳迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣 黃國昌：不需要鬥雞政府

賴清德總統就職將滿一周年，傳出下月有意進行內閣改組，多位部會首長都遭到點名換血。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，人民不需要戰鬥型內閣、鬥雞政府，而是要真正體察民意、做實事的政府，換幾個會耍嘴皮子的人選，難道是要繼續製造仇恨。

媒體報導，賴總統即將進行內閣改組，行政院長卓榮泰不動，但起用論述強的閣員，定調轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰可能在7月進行的罷免投票及後續立委補選，包括內政部長劉世芳、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄、國發會主委劉鏡清等人都被點名換血。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，他想要再次提出誠懇呼籲，人民不需要戰鬥型內閣、鬥雞政府，而是要真正體察民意、聽得進民意、做實事的政府，換幾個會耍嘴皮子的部會首長，難道是要繼續創造衝突對立、製造仇恨，還是要繼續在立法院噴垃圾話。

黃國昌直言，如果按照這個邏輯來看，要換的豈止是郭智輝、劉世芳這些人，就連卓榮泰本人都要知所進退。

民眾黨團副總召張啓楷則說，麻煩賴總統以蒼生為念，「多經濟多民生，少政治少戰鬥」，停止大罷免進行內閣改組，因應美國政府高關稅政策，組成強而有力的財經內閣，包括備受肯定的中研院士朱敬一、和碩董事長童子賢等人，都是企業界與專家學者認為的合適人選。