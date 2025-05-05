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中市罷藍連署第二、三選區慢一步 罷團：民眾畏懼地方勢力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市相較其他罷團今已送件，第二、三選區連署顯得較為困難。記者黃寅／攝影
台中市相較其他罷團今已送件，第二、三選區連署顯得較為困難。記者黃寅／攝影

台中市罷藍團體今四五六八選區都已完成送件，但第二、三選區則顯得沒那麼樂觀，預計明天才能送件。對於連署較為困難，兩罷團都說，他們位處深藍選區，且選民長期以來畏懼地方勢力，因此連署較為困難。

中二選區發言人林宣宏說，他們昨天還差5百份，今天還未統計，但預計明天下午一時可以送件。他說，連署較為困難，是為每次擺攤出來就有人來盯梢，甚至還遇到有人謾罵，即使是有警察在場也不怕，讓想連署的人不敢接近。他認為，這和民眾長期畏懼地方勢力有關，因此增添了連署的困難。

發起罷免國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔團體「中三拒瓔」表示，距離二階連署門檻只差500分，據了解，楊瓊瓔團隊早有因應三階投票準備，支持者也已備戰，準備出門投票反罷免。

中三拒瓔今天在臉書寫，距離二階達標只剩500分連署書，在深藍選區雖然很困難，但大家不會放棄，目前尚未達標，會繼續衝刺。該團體說，從差一萬到差5千，現在剩下500，這中間是所有志工的血淚努力，他們說原本不敢站出來的鄉親們紛紛起身，挺身而出，用自己的名字寫下歷史、寫下對家鄉的愛與守護。

據指出，楊瓊瓔團隊最近仍照原本行程，每周安排楊瓊瓔在地方多場會勘，爭取建設經費，傾聽地方心聲，該團隊預估二階連署多位立委都會通過，他們積極因應，但並非為了罷免案才因應，平常就努力服務和解決地方難題。

罷免

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