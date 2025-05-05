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影／罷免葉元之二階今送3.2萬份 葉元之：相信選民眼睛雪亮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免立委葉元之的罷團成員上午前往新北市選委會進行二階送件。記者陳正興／攝影
罷免立委葉元之的罷團成員上午前往新北市選委會進行二階送件。記者陳正興／攝影

罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華，將3萬2236份連署書送進新北選委會。史批，葉缺席問政還在媒體上抹黑罷團，連助理都不善待的民代，怎能代表選民的聲音？葉元之反擊，史書華為出風頭隨便亂講話，相信選民的眼睛是雪亮的，不會接受這種造謠抹黑的罷免。

史書華今上午9時率罷團及連署書赴選委會送件，新北選委會擺出三排長桌，現場約18人清點連署書，預計今中午可初步清點完成。

史書華說，他們在連署期間收到3萬6000份連署書，造冊後今天送件3萬2236份，是法定門檻的138%，有信心不補件通過，全力迎向第三階段；同時他也感謝辛苦的團隊夥伴與所有志工們，完成這最困難的任務。

史指出，葉元之長期缺席問政，更多次在媒體上抹黑罷團是側翼，說他們用300元收買民眾的資料，是最嚴重惡劣的羞辱，如此口不擇言、不知反省、不尊重民意，甚至連助理都不善待的民代，怎能代表選民的聲音？

史也說，接下來一周他們也將協助其他團，協助雙和、罷免羅明才團體二階送件，至於投票策略待送件結束後才會討論。

葉元之則回應，罷團一直亂造謠，之前說他服務處從來沒開過，還公布縮時攝影結果根本不是我服務處的鐵門，那實際上我們服務處都是有開，且一直持續在服務，今天又造謠說他都沒有在立法院，葉強調他是國會評鑑優良立委、出席率百分之百，問政跟質詢的次數都是名列前茅，怎麼可能沒有在立法院？

葉表示，史書華為出風頭隨便亂講話，大家可以去查他法院判刑紀錄，曾因為造謠也被判過，他是去年大家一票一票選出來的立委，都非常積極認真做事，扮演好他的角色，相信選民的眼睛是雪亮的，不會接受這種造謠抹黑的罷免。

葉說，過去選舉4年才選一次，他立委都還沒有就職，就有罷免他的群組出現，甚至有很多里長承受很大壓力，因為民進黨議員要求他們交連署書，但二階既然過了就三階投票，相信板橋的選民眼睛是雪亮的。

「板橋大刪元」領銜人史書華今上午9時率罷團及連署書赴新北選委會送件。記者劉懿萱／攝影
「板橋大刪元」領銜人史書華今上午9時率罷團及連署書赴新北選委會送件。記者劉懿萱／攝影
立委葉元之回應罷團。記者劉懿萱／攝影
立委葉元之回應罷團。記者劉懿萱／攝影
新北市選委會開始清點連署書。記者劉懿萱／攝影
新北市選委會開始清點連署書。記者劉懿萱／攝影
罷免立委葉元之的罷團成員上午前往新北市選委會進行二階送件。記者陳正興／攝影
罷免立委葉元之的罷團成員上午前往新北市選委會進行二階送件。記者陳正興／攝影

罷免

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