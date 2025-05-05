罷免江啟臣二階送件謝志忠助7175份 2人曾2度對上立委選戰

罷江連署二階今天送件，民進黨台中市議員謝志忠協助罷江二階連署，取得7175分，謝志忠說，絕大部分連署書都是民眾自發性親送到服務處；他強調，罷免江啟臣的連署人數能達法定門檻送件，主要原因為藍白在國會想盡辦法掏空、惡搞台灣。

謝志忠表示，藍白在國會過半，連手惡搞，才是這次罷免最大的動力；他說和國民黨黨部息息相關的死人連署，事證清楚，比例高，國民黨到現在都沒有出來說明，甚至連基隆市政府的民政處，政府機關都介入，更讓人民反感，他說這些都是罷免最大的動力，並不是靠傳統的民進黨組織動員，自動自發來服務處送件比例是最高的。

民進黨台中市議員謝志忠為罷江二階連署，取得7175分，他在2022年的議員選票拿到12529票、近六成支持連署，不過議員選區與立委選區不同，由連署份數可知謝志忠在山城與豐原的經營頗札實，放眼台中綠營議員「第一人」。

謝志忠在中八選區兩度挑戰江啟臣，2016年，當時江啟臣僅以1500多票，約1%領先謝；2024年，江啟臣領先24109票。謝志忠這麼拚，比民進黨要求議員的額度多了近三成，也讓其他議員「壓力山大！」

謝志忠罷江這麼拚，已成綠營楷模，但罷江這麼拚，政壇有幾種說法，萬一江被罷掉，謝志忠立馬可參加補選；二是參選下屆第八選區立委，可能與現任民眾黨中市主委、議員陳清龍對上，陳清龍排民眾黨不分區第14名，如無意外應可順利就職，2028再戰中八立委。

另有一說，台南立委林俊憲是賴清德總統的子弟兵，與立委陳亭妃都有意爭取台南市長黨內提名，傳出林俊憲與來自台南玉井的謝志忠交情深厚，如林當選，可能出任台南市副市長，謝志忠在罷江表現如此積極，可是有意立功表態。

謝志忠對外界傳聞表示，說他會離開豐原的假訊息，分明是「詐騙集團的技倆」，他強調「絕不會離開豐原！」

上月，傳出民進黨中央要求每個人要收到自己當選票數的三成量連署書，讓不少議員備感壓力，最主要在台中縣區，地方人情連結較深，議員與立委並非敵對，私下互動多保持友善，這次大罷免要挨家挨戶爭取連署，讓多位議員「頗為難」更何況議員是多人選舉，支持者不是「非藍即綠」的意識敵對，不想大動作「得罪人！」