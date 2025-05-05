快訊

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

卓內閣傳轉型「戰鬥內閣」…非賴系5首長換血 蔣萬安用9字喊話

影／中市4罷藍團體二階送件完成 高喊要六區全壘打

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影

台中市罷藍團體上午到選委會送件，包括第四、五、六和第八選區都完成送件。而且第四、五、六選區都號稱送件數達到二階門檻的150%以上。

至於第二、三選區，罷免團體說，他們已經快要到達門檻，距離離門檻差距非常小，都在500份以內，預計明天可以送件。

第四、五、六、八選區分別被罷免的立委是廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣，罷團送件的份數分別是第四46250，達成率百分之158、第五54451，149.9、第六46276，169.3、第八22776，108。

罷免團體送件的士氣非常高昂，他們把一箱箱的連署書在早上八點多就陸續送到台中市選委會，並堆放在門口，還模仿媽祖進殿時的口號，當要把連署書用推車推進選委會時就高喊「進喔！」。

罷團們強調，他們都是自發性的發起這個活動，沒有拿任何人的錢，為的都是台灣的未來。未來還要

一定要做到「六區都要罷，台中全壘打」。

台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影
台中市罷免藍委團體，上午到台中市選委會送件，士氣非常高昂。記者黃寅/攝影

罷免

延伸閱讀

昨遭搜索約談！涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長陳劍鋒等2人遭聲押

台中罷綠、罷藍都涉不法 檢調搜索傳19人「最大咖是他」

台電員工抗議錯誤能源政策 郭智輝：看不下去可以離開

相關新聞

影／罷免葉元之二階今送3.2萬份 葉元之：相信選民眼睛雪亮

罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華，將3萬2236份連署書送進新北選委會。史批，葉缺席問政還在媒...

罷免江啟臣二階送件 江啟臣：應以國家為先、蒼生為念

台中市罷藍團體今四、五、六、八選區都已完成送件，其中第八選區罷免立法院副院長江啟臣送件22776份，達成率108%。江啟...

罷免江啟臣二階送件成功 罷免成中市下屆市長選舉前哨戰

台中市立委第八選區的立法院副院長江啟臣，今也在罷團完成二階送件之列，跌破外界眼鏡。至於同樣被視為下屆市長可能人選的藍營楊...

罷免葉元之連署達標送件 侯友宜喊話：葉元之加油

罷免新北市國民黨立委葉元之團隊，今將連署書送交新北市選委會。新北市長侯友宜今天在汐止表示，會跟所有認真努力的立委站在一起...

傳迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣 黃國昌：不需要鬥雞政府

賴清德總統就職將滿一周年，傳出下月有意進行內閣改組，多位部會首長都遭到點名換血。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，人民不...

傳520後內閣改組迎戰罷免 吳思瑤：子虛烏有 純屬臆測

傳出賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，啟動戰鬥模式，迎戰罷免投票、立委補選。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調是子虛烏有，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。