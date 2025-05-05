影／中市4罷藍團體二階送件完成 高喊要六區全壘打

台中市罷藍團體上午到選委會送件，包括第四、五、六和第八選區都完成送件。而且第四、五、六選區都號稱送件數達到二階門檻的150%以上。

至於第二、三選區，罷免團體說，他們已經快要到達門檻，距離離門檻差距非常小，都在500份以內，預計明天可以送件。

第四、五、六、八選區分別被罷免的立委是廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣，罷團送件的份數分別是第四46250，達成率百分之158、第五54451，149.9、第六46276，169.3、第八22776，108。

罷免團體送件的士氣非常高昂，他們把一箱箱的連署書在早上八點多就陸續送到台中市選委會，並堆放在門口，還模仿媽祖進殿時的口號，當要把連署書用推車推進選委會時就高喊「進喔！」。

罷團們強調，他們都是自發性的發起這個活動，沒有拿任何人的錢，為的都是台灣的未來。未來還要