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大罷免罷團二階本周送件 蔣萬安：會與5藍委並肩作戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

罷免潮，北市五席藍委罷免案，罷團預計周三、四就會送出二階連署書。北市長蔣萬安今被問及，前立委郭正亮評論立委王鴻薇最危險，因王選區是蔣立委任內的本命區，接下來如何反罷？蔣萬安再度強調，他會全力的跟這五位委員站在一起，並肩作戰、共同合作。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，對於接下來的大罷免反制，蔣說，包括王鴻薇在內台北市的五位國民黨籍立法委員，他們在地方的服務或在國會的表現，大家有目共睹，同時他們也和台北市政府共同密切合作，在許多地方建設的預算爭取上面，他們都非常的認真，大家也看到他們在國會對於政府施政方面的監督非常強而有力。

媒體追問，怎麼看王鴻薇和徐巧芯被傳出如果被罷免，可能會回鍋參選議員？蔣說，他會堅定地和臺北市五位國民黨籍委員站在一起，共同努力並肩作戰，而們一定會攜手來持續地推動臺北市各項建設，我們全力以赴、面對大罷免。

罷免

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