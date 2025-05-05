快訊

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

卓內閣傳轉型「戰鬥內閣」…非賴系5首長換血 蔣萬安用9字喊話

國民黨：組發會轉型前進指揮所 開直播應戰大罷免

中央社／ 台北5日電

國民黨以組發會辦公室為場景，製播「鄉民早安」直播節目，將於週一至週五上午8時播出，邀請黨籍民代、黨公職等一起聊時事。國民黨表示，組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署。

國民黨發出新聞稿表示，從今天上午8時時起，於國民黨官方臉書、YouTube頻道播出「鄉民早安」直播節目，開播第一集，由國民黨不分區立委吳宗憲、台北市議員柳采葳、發言人楊智伃共同主持，評析最新時事與變局，以輕鬆詼諧的方式，於一天之始暢談最新的輿情趨向，並全面性剖析時事議題，讓民眾洞悉時局脈絡與變化。

國民黨表示，台灣近期面對國際局勢變化或是內部「大惡罷」，尤其總統賴清德執政後，透過行政干預、司法壓迫、側翼造謠等手段不斷迫害在野黨，政局的紛擾、經濟惡化的趨勢已讓民眾感到不安與憤怒。

國民黨表示，正如國民黨主席朱立倫所言，賴總統這一年來「對內鬥爭、對外無能、除了家暴，一事無成」；也因此，讓台灣民眾能深入且即時了解當前時局變化，是應對變局的重要課題。

國民黨強調，面對大惡罷的挑戰，國民黨組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，以因應大罷免的二階連署；藉由在組發會辦公場域的直播，展現開大門、走大路，問心無愧、光明磊落的信心。

罷免

延伸閱讀

傳內閣改組 吳思瑤質疑政治操作、炒作罷免藍綠對決

卓內閣傳改組轉型戰鬥內閣5首長換血 蔣萬安用9字喊話

牛煦庭下辯論戰帖 罷牛領銜人反嗆：退貨需辯論？

同黨隊友應援藍葉元之 黨部重整士氣、議員宣講應戰

相關新聞

影／罷免葉元之二階今送3.2萬份 葉元之：相信選民眼睛雪亮

罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」今上午由領銜人史書華，將3萬2236份連署書送進新北選委會。史批，葉缺席問政還在媒...

罷免江啟臣二階送件 江啟臣：應以國家為先、蒼生為念

台中市罷藍團體今四、五、六、八選區都已完成送件，其中第八選區罷免立法院副院長江啟臣送件22776份，達成率108%。江啟...

罷免江啟臣二階送件成功 罷免成中市下屆市長選舉前哨戰

台中市立委第八選區的立法院副院長江啟臣，今也在罷團完成二階送件之列，跌破外界眼鏡。至於同樣被視為下屆市長可能人選的藍營楊...

罷免葉元之連署達標送件 侯友宜喊話：葉元之加油

罷免新北市國民黨立委葉元之團隊，今將連署書送交新北市選委會。新北市長侯友宜今天在汐止表示，會跟所有認真努力的立委站在一起...

傳迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣 黃國昌：不需要鬥雞政府

賴清德總統就職將滿一周年，傳出下月有意進行內閣改組，多位部會首長都遭到點名換血。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，人民不...

傳520後內閣改組迎戰罷免 吳思瑤：子虛烏有 純屬臆測

傳出賴總統將在就職滿一年後進行內閣改組，啟動戰鬥模式，迎戰罷免投票、立委補選。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調是子虛烏有，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。