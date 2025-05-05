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同黨隊友應援藍葉元之 黨部重整士氣、議員宣講應戰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
立委葉元之罷免案第二階段連署書今送件，連署書達3萬2000份，已突破法定門檻137%。圖為日前連署過程。記者張策／攝影
立委葉元之罷免案第二階段連署書今送件，連署書達3萬2000份，已突破法定門檻137%。圖為日前連署過程。記者張策／攝影

立委葉元之罷免案第二階段連署書今送件，連署書達3萬2000份，已突破法定門檻137%。同黨隊友面臨罷免考驗，新北市國民黨黨部、藍營議員紛紛出手聲援，啟動組織動員。儘管新北市黨部不久前才遭調查搜索，但黨內人士強調，反而促成內部更緊密的團結與戰力重整。

國民黨市黨部主委黃志雄表示，雖然搜索事件對黨務運作有些衝擊，但黨部已經做出相關調整，凝聚力反而因此上升。他強調，葉元之上任立委一年多來表現大家有目共睹，黨部已視罷免進入備戰狀態，將強化葉的基層服務、問政力度與立法院能見度，做好各階段因應。

新北市議員林國春則以行動支持，參與罷免反制宣講。他質疑罷免案的理由，直言「葉當立委才第一屆第一年而已，罷免沒道理」。他也質疑，罷團連署作業不太對勁，「恐有3成連署涉偽造」，呼籲支持者屆時出面投下反對票，抵擋這場政治操作。

新北市議員黃心華指出，這波罷免案早在葉元之當選之初就已醞釀，直言「他是綠營鎖定對象，從罷免剛開始就被抹黑」，認為日前總統賴清德下令動員，民進黨將無所不用其極推動罷免。他說，近日司法行動引發支持者不滿，也間接催動挺葉士氣，目前不只首長層級有跨縣市聯訪應援，議員之間也在跨區掃街助講，進一步擴大聲量。

「未來第三階段就是決戰時刻，要動員各自的支持者出來投票。」黃心華強調，這場選戰不只是罷免案，更是藍綠政治動員力的較勁，誰能喚起更多支持者，誰就能勝出。

立委葉元之罷免案第二階段連署書今送件，連署書達3萬2000份，已突破法定門檻137%。本報資料照片
立委葉元之罷免案第二階段連署書今送件，連署書達3萬2000份，已突破法定門檻137%。本報資料照片

罷免 葉元之

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