板橋罷免牽動綠營派系卡位戰 關鍵在蘇巧慧、賴清德態度

新北板橋東區立委葉元之罷免案二階連署書今送件到新北選委會，宣告罷免案往前推進，綠營人士預估，若後續查對、補件作業順利，最快今年8、9月辦投票見真章。一旦罷免成功，將有立委補選，綠營想奪回丟失的這一席，備戰人選以前立委羅致政、現任民進黨副祕何博文、新北市議員戴瑋姍呼聲較高，3人分屬不同派系，各有擅場及劣勢。

今年3月4日，新北市議會民進黨團總召廖宜琨上任，沉寂一段時間的前立委羅致政現身，為同屬英系的廖宜琨助陣。回顧去年1月13日，立委選舉結果出爐，羅致政被挑戰者國民黨葉元之擊敗，立委三連霸夢碎，葉元之獲7萬8134票，羅致政拿7萬5841票，僅相差2293票，綠營丟失板橋東區席次。

羅致政當時落選談話時，提到會先休息一段時間陪家人，也堅定說出「不會離開板橋」。為了不與選區疏離，卸下公職身分後，羅致政透過新北市小土狗志工協會等組織能量，持續為聲勢保溫，也試圖維持英系在新北的社會力、影響力，羅致政仍勤跑宮廟慶典、同鄉會活動，為重返政壇做準備。

不只羅致政持續暖身，民進黨副秘書長何博文也想插旗板橋立委戰場。何曾是板橋選出的市議員，是湧言會新北指標人物，他想更上一層樓拚立委，2024年投入淡水、林口選區立委一役，輸給國民黨立委洪孟楷。何將板橋視為主場，目前有子弟兵、市議員黃淑君持續經營地方，若有補選機會，何是否爭取回板橋參選，充滿想像空間。

民進黨新北市議員戴瑋姍被視為綠營年輕世代的明日之星，擔任民進黨發言人，空戰、論述能力不錯，形象清新，黨內看好她有機會尋求更大舞台。戴瑋姍隸屬新潮流，被認為是親近賴系的「國王人馬」。