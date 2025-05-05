彰化罷免謝衣鳯 罷團與綠營黨公職衝刺 網紅歌手也助講

彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯倒數衝刺，昨天在埔鹽鄉順澤宮前廣場舉辦宣講活動，罷團領銜人陳世雄表示，不只是要罷免國民黨立委，也是要「罷免中共」，大家一定要站出來反共保台。

昨天罷團與民進黨公職全力衝刺，除了3名立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月和彰化市長林世賢、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、民進黨縣黨部主委楊富鈞，還有新北市議會議員卓冠廷、企業界挺台代表洪三雄董事長、網紅歌手閔南狼、網紅八炯也都到場宣講。

陳世雄說，站出來是公民的責任，不只要罷免國民黨立委，而是要「罷免中共」，因為國民黨立委都要我們當中國人，為了對台灣的愛，最後十天關鍵時刻大家一定要站出來，不只是為了要罷免謝衣鳯，而是為了要反共保台。