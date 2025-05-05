「這是我們的台灣嗎？」黃國昌號召投罷免反對票 對賴清德說不

罷免卅五席泛藍立委二階連署接近尾聲，今起至十三日將是送件高峰。罷團幹部推估，二階至少有廿案能達安全門檻，甚至上看卅席，超出預料，其中包括國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委徐巧芯、王鴻薇等人，都有很高機率進入第三階段罷免投票。

民眾黨昨在桃園辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌批賴清德總統上任一年毫無政績，還撕裂台灣社會，要反對者滾去中國，「這是我們要的台灣嗎？」呼籲支持者在罷免案投票時出來投反對票，「對民進黨、賴清德說不」 。

謝衣鳳、徐欣瑩等人 預估二階過關難度高

在罷免泛藍立委部分，據罷團推估，若後續收件順利，逾卅區能達二階法定門檻（選舉人數百分之十），但苗栗立委陳超明、邱鎮軍、彰化立委謝衣鳳、竹縣立委徐欣瑩仍具高難度；另有廿區能達二階安全門檻（選舉人數百分之十三）。

在罷免綠營立委部分，二階連署截止日大多落在五月底到六月中後，尚有近一個半月。罷團幹部評估，雙北綠營立委及兩名原住民立委較有機會，畢竟雙北位處媒體及政治中心，支持者較熱情，對於要爭取中間選民來說，人口稠密也較適合連署；原住民部分，是國民黨主席親自下令。