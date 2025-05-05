罷免案朝野有啥盤算？藍白搶話語權 綠打政績牌

大罷免來襲，藍綠陣營在立院本會期爭相推出民生法案，朝野即將在四一○○億元特別條例案草案過招，在野不排除大砍台電千億元撥補，並透過普發現金提出對案，爭搶民生法案話語權，藉此取得「反罷」論述子彈；綠營則以「大照顧」為主軸，盼藉有感施政，瓦解在野質疑缺政績的論述。

本會期以來，藍營搶先推恢復七天假、普發現金特別條例，力甩罷免陰霾；綠營則藉執政優勢續推民生補助，近期更藉四一○○元特別預算，取得輿論主導權。

不具名綠營立委指出，推出特別條例，就是要證明政府落實全民「大照顧」，與在野普發現金做出區隔，當前受關稅衝擊的產業最擔心電價飆漲，降低成本是政府首要之舉，順勢提出台電撥補雖有彌補過往預算遭砍的意味，但穩定電價後，長遠下來也大於普發現金的價值。

另名綠營立委強調，關稅衝擊當前，撥補台電的正當性更高，若在野堅決反對，將為大罷免添柴火，而執政黨也能透過民生法案瓦解在野質疑「沒政績」的論述，讓罷免綠營立委失去正當性。

綠營攻勢 藍嗅到危機

綠營發動攻勢，也讓藍營嗅到危機。一名不具名中部立委透露，跑行程時原先力推「還錢於民」，在民進黨政府推動四一○○億元特別條例之後，等於朝野競推民生法案，怕民眾搞不清楚到底是誰的政績。

而藍營因檢調偵辦不實連署案喊出「反綠共，戰獨裁」，也擔心宣傳太政治，嚇跑中間選民。

國民黨立院黨團總召傅崐萁則表示，國民黨團持續在推「還錢於民、還假於民」等民生法案，也會有新的一輪重新規畫主軸的巡迴宣講。國民黨團書記長王鴻薇也說，行政院提出的四一○○億元特別條例草案沒有普發現金，國民黨團不排除提相對應版本，讓民眾清楚了解到國民黨力推民生法案的決心，並作巡迴宣講。