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竹市雙罷連署掀牌 罷團公布市選委會最新清點結果

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免。圖／立委鄭正鈐辦公室提供

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市雙罷總部今晚公布竹市選委會最新清點結果，確認新竹雙罷交出罷免高虹安5萬1318份，罷免鄭正鈐5萬3197份，鄭正鈐部分比早上送件計算多了66份。

「雙罷」行動發言人的林志潔說，之後選委會將進行實體檢查，確認連署是否有重複，以及連署的有效性，並且剔除一階已簽過的份數。她說，如有連署的民眾接獲選委會查詢，請據實回答該連署是否為本人真意簽署即可。選委會在清查後，會再一次公布最後份數，宣布是否進入三階。

對此，高虹安回應，自上任市長以來市府團隊一步一腳印認真兌現競選政見，積極推動市政，多項建設陸續開工、完工。面對罷免挑戰，不論二階連署查核結果如何，真心期盼每一位反對罷免、關心城市發展的市民在三階投票日堅定站出來，以手中寶貴的一票，投下「不同意罷免」，守護安定的新竹市。」

鄭正鈐表示，他尊重民主程序，也尊重每一位公民依法行使的權利，並呼籲民眾在罷免投票日投下「不同意罷免」，一起守住理性監督的力量，讓國家資源回歸正軌，專注於解決當前的重大挑戰。他說，台灣此刻正面臨高關稅、新台幣升值等多重壓力，傳統產業、高科技與金融服務業皆受到衝擊，企業經營困難、民眾荷包縮水，整體經濟信心也出現急遽下滑。

鄭正鈐強調，當前社會最需要的，不是更多政治紛擾，而是穩定有力的政策，以及能真正回應產業困境、守護民眾生活的具體對策。他將持續堅守崗位，為新竹爭取建設、為產業發聲，與民眾攜手守住台灣正向前行的道路。

罷免

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