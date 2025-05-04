中市罷藍委團體明送件 至少有4、5、6、8等四個選區
台中市罷藍委團體歷經兩個月的連署，目前已確定明天至少會有4、5、6、8等四個選區明天會到台中市選委會進行二階的送件。至於第2、3兩選區，據罷團傳出消息，目前差約5百份以內，仍在最後努力，並預估會晚一天在6日送件。
事實上，罷團日前開記者會，就曾宣布4、5、6選區均已達到二階法定門檻，但為安全起見，希望再爭取市民支持，要達到超過法定門檻約130%以上的「安全門檻」才能確保能安全通過門檻，顯示目前僅是在衝高份數。
但罷免江啟臣的第8選區今已發出記者會通知，表示明天上午會前往送件，顯示初步已達到送件門檻。至於第2、3選區，雖然有其他選區發出的新聞通知裡把這兩個選區也都列入送件，但據罷團內部表示，這兩個選區目前都仍在最後衝刺，若件數最後夠了，應該會比4、5、6、8等四個選區送件晚上一天。
據了解，送件後，選委會會第一時間查閱份數，若件數不足即予退會，罷免案也就不成立。但若是件數夠，經逐一審視認定有部份遭剔除，依法發起罷免者還有10天補提時間。因此，這段期間罷團即使已送件，但連署可能仍持續，以在份數不足下仍可補提。因此，最後是否過關都存有變數。
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