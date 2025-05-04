快訊

陸航空首席專家：研發新型戰機 已引進DeepSeek大模型

廖峻女兒再反擊！遭控不顧父中風PO全家福：才叫孝順？

中市罷藍委團體明送件 至少有4、5、6、8等四個選區

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中市罷藍團體今仍衝刺第2、3兩選區連署份數。圖／張芬郁提供鎮
中市罷藍團體今仍衝刺第2、3兩選區連署份數。圖／張芬郁提供鎮

台中市罷藍委團體歷經兩個月的連署，目前已確定明天至少會有4、5、6、8等四個選區明天會到台中市選委會進行二階的送件。至於第2、3兩選區，據罷團傳出消息，目前差約5百份以內，仍在最後努力，並預估會晚一天在6日送件。

事實上，罷團日前開記者會，就曾宣布4、5、6選區均已達到二階法定門檻，但為安全起見，希望再爭取市民支持，要達到超過法定門檻約130%以上的「安全門檻」才能確保能安全通過門檻，顯示目前僅是在衝高份數。

罷免江啟臣的第8選區今已發出記者會通知，表示明天上午會前往送件，顯示初步已達到送件門檻。至於第2、3選區，雖然有其他選區發出的新聞通知裡把這兩個選區也都列入送件，但據罷團內部表示，這兩個選區目前都仍在最後衝刺，若件數最後夠了，應該會比4、5、6、8等四個選區送件晚上一天。

據了解，送件後，選委會會第一時間查閱份數，若件數不足即予退會，罷免案也就不成立。但若是件數夠，經逐一審視認定有部份遭剔除，依法發起罷免者還有10天補提時間。因此，這段期間罷團即使已送件，但連署可能仍持續，以在份數不足下仍可補提。因此，最後是否過關都存有變數。

罷免

延伸閱讀

罷藍委中4、5、6選區明天送件「揭牌」 今暫不公布

跨黨派立委團結束訪美行 盼避免雙重課稅法案納議程

罷免江啟臣連署明天截止 領銜人：明天一定到選委會送件

全台最大商城明年底完工 江啟臣批「交通動線」：中央不顧台中塞車

相關新聞

中市罷藍委團體明送件 至少有4、5、6、8等四個選區

台中市罷藍委團體歷經兩個月的連署，目前已確定明天至少會有4、5、6、8等四個選區明天會到台中市選委會進行二階的送件。至於...

南投「罷馬」二階達標 馬文君嗆：尊重包容到此為止

南投一向被視為藍營鐵票倉，罷免國民黨立委難度高，其中馬文君是5連霸立委更是難上加難，不料罷團仍以破2萬份達二階連署，並於...

影／攻破藍營鐵壁！南投「罷馬」宣布達標 送件數曝光

南投一向被視為藍營鐵票倉，罷免國民黨立委難度高，但繼投二「去游除垢」罷免游顥公民團體前天送件後，3天前才因連署書仍不足千...

《大罷免探討3之1》大罷免鹿死誰手 尚須民意多方驗證

大罷免不代表國民黨的立法院席次一定輸！雖然在民團與民進黨的積極連署下，近30位國民黨區域立委已達第二階段門檻，但罷免並非直接改選，若罷免成功，後續的改選是否政黨輪替還猶未可知，例如前高雄市長韓國瑜被罷免後是由民進黨的陳其邁當選，基進黨的陳柏惟被罷免後，並非由罷免方得利，而是民進黨前立委林靜儀補選成功。

高虹安、鄭正鈐面臨雙罷免 國民黨、民眾黨黨部：反惡罷全面迎戰

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市雙罷總部今公布連署份數．這次收到罷免高虹安和鄭正鈐的總份數突破10萬份，總...

批趙少康聲援罷免吳沛憶 綠轟仇恨動員淪「惡鬥藍」

罷免民進黨立委吳沛憶進入二階連署，資深媒體人趙少康昨與前市長郝龍斌等到青年公園擺攤徵求連署；挺吳沛憶的民進黨中正萬華議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。