《大罷免探討3之1》大罷免鹿死誰手 尚須民意多方驗證

大罷免不代表國民黨的立法院席次一定輸！雖然在民團與民進黨的積極連署下，近30位國民黨區域立委已達第二階段門檻，但罷免並非直接改選，若罷免成功，後續的改選是否政黨輪替還猶未可知，例如前高雄市長韓國瑜被罷免後是由民進黨的陳其邁當選，基進黨的陳柏惟被罷免後，並非由罷免方得利，而是民進黨前立委林靜儀補選成功。

二階連署仍有未定

大罷免如今局勢如火如荼，最新消息顯示，新竹市國民黨立委與民眾黨新竹市長高虹安的罷免也已送件，連署書份數都突破5萬人，遠超過安全連署的門檻。台北市5位國民黨立委均已達標，桃園、台中與花蓮多位藍委也都突破連署書門檻，多位立委要進入第三階段投票的趨勢看來是在所難免，令人憂心忡忡。

不過也有選區的連署進度並不順利，例如新竹縣、新北市、苗栗、雲林與彰化等，二階連署要全過的機會也不高，因為罷免第二階段要在60天內完成10%選民的連署有其難處，兩黨也要看最終二階連署的結果進行選戰操盤，其實不確定性也還相當大。

罷免後不見得翻綠

此外，到第三階段的罷免投票，首先要有25%以上當地選民支持罷免，且同意票要高於不同意票，從近來的罷免案來看，雖然過去認為罷免案是負面選戰性質被罷免方支持者投票較欠缺動機，但以基隆市長謝國樑的罷免案來看，國民黨就曾經成功的號召支持者出來投票，作為偏藍選區的台北市也可做為參考。

即使多位藍委被罷免成功，但罷免並非直接改選，立委在今年被罷免，依法要重新改選立委，而以過往的改選結果來說，不見得對罷免方都有利。

如高雄市長韓國瑜被罷免後，是由民進黨的陳其邁補選上任，但基進黨前立委陳柏惟被罷免後，卻由民進黨前立委林靜儀在當地補選成功，而她後來在2024年則輸給現任藍委顏寬恆。

在野對抗罷免有望？

罷免制度其實不確定性很多，但國民黨中央目前看來態度多有閃躲，且在反制民進黨的綠委罷免連署上屢屢出包。面對高機率成案的考驗，國民黨無需束手就擒，且民進黨也有為了2026年選舉練兵的準備，國民黨的反應也很關鍵，賴清德近月的滿意度有出現大幅下滑趨勢，在野對抗大罷免鹿死誰手，猶未可知。

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