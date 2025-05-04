南投「罷馬」二階達標 馬文君嗆：尊重包容到此為止

南投一向被視為藍營鐵票倉，罷免國民黨立委難度高，其中馬文君是5連霸立委更是難上加難，不料罷團仍以破2萬份達二階連署，並於今天送件。對此，馬文君表示，「尊重與包容」到此為止，將戰鬥阻止搗亂南投，禍延全國的黑暗企圖。

南投政治版圖藍大於綠，歷屆立委選舉常保「藍天」，一向被視為是藍營鐵票倉、綠營艱困選區，其中第一選區立委馬文君出身政治世家，而她從政後戮力深耕地方逾廿年獲民眾肯定，因此5連霸立委，各界因此不看好「罷馬」能過二階連署。

不料，南投第一選區罷免馬文君團體「ALL罷馬」今下午二階連署送件，不僅達到二階連署法定門檻1萬8622份，更一舉突破2萬份，共造冊送出2萬748份連署書至南投縣選委會清點，罷團現場歡呼「罷免馬文君、台灣更安心」等口號。

對此，立委馬文君說，罷免案初步通過送件，後續雖還需進一步查對，但很可能進入第三階段選舉，她呼籲所有反濫權，反獨裁，渴望安居樂業，期待兩岸和平的南投鄉親，一定要站出來投票，堅定投下「不同意罷免」票。