快訊

昨就診今「未應門」屍僵…二線四星勤指中心主任猝逝 保一總隊：震驚惋惜

天殘今舉行告別式 緋聞男友賀瓏現身悼念、全程不發一語

隔63年再處極刑！以色列擬起訴22哈瑪斯成員 傳絞刑伺候

高虹安、鄭正鈐面臨雙罷免 國民黨、民眾黨黨部：反惡罷全面迎戰

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見。圖／立委鄭正鈐辦公室提供

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市雙罷總部今公布連署份數．這次收到罷免高虹安和鄭正鈐的總份數突破10萬份，總計為10萬4550份，高虹安5萬1419份、鄭正鈐5萬3131份；對此，國民黨與民眾黨新竹市黨部發布聯合聲明，宣布將正面迎戰惡意罷免，也會開始規畫各場宣講活動，說服選民再次站出來支持。

藍白新竹市黨部認為，這次全國大罷免為民進黨濫用罷免制度做政治惡鬥，肆意對反對黨進行抹黑貼標籤，已經跳脫政治良性競爭、公共事務理性思辨的範圍。民進黨身為目前的執政黨，掌握國家資源卻尸位素餐，在台灣處境風雨飄搖之時，仍執意推動撕裂人民的無差別大罷免活動，早已忘記選前對人民的承諾。

這次的民進黨推動新竹雙罷免的理由牽強可笑，盡是抹黑造謠，對自身棒球場等重大弊案卻置若罔聞。藍白新竹市黨部指出，目前竹市街頭出現大量誇張不實的罷免文宣看板，至少三十面以上，竟聲稱「若罷免失敗，財產將歸零」等，毫無根據，且可能引起市民恐慌，顯然觸犯「社會秩序維護法」中「散佈謠言，足以影響公共之安寧」等罪嫌，並被許多市民與網友痛批是「新竹最醜陋的風景」。

國民黨與民眾黨新竹市黨部呼籲，民眾面對綠營發動的這場充斥謊言與惡意操弄的「惡罷」行動，大家應以理性回應，在投票日堅定投下「不同意罷免」的一票，用行動向不良政治操作說不，守護民主、維護市政穩定。煽動仇恨與對立的綠營政客，終將被市民唾棄。政黨不應為了選舉利益犧牲民眾權益，更不該用不實資訊與恐嚇手段誤導市民參與罷免行動。

國民黨與民眾黨新竹市黨部指出，兩黨會持續重視新竹市民的需求，力促財畫法落實，改善地方建設。現今新竹市政不再只重視包裝和看得見的政策，而是多方面全面提升，包括交通改善、智慧城市、基礎建設、校舍改建、新竹好學、社會福利、財政紀律、國際交流、經濟發展、組織改造等多方面都有明顯的進步，且過去延宕多年或流標多次的公共建設也在現任市府手上有了進展，獲得市民正面肯定。

罷免 鄭正鈐 高虹安

延伸閱讀

影／「新竹市雙罷免」連署今送選委會 連署份數揭曉

「426主揪」養生館闆娘遭指非法放貸？鄭正鈐稱不知情 竹檢分案調查

426主揪養生館陷暴力討債爭議 鄭正鈐：絕無合作

再控鄭正鈐與放貸養生館有關係 新竹雙罷：連署數顯著增加

相關新聞

影／攻破藍營鐵壁！南投「罷馬」宣布達標 送件數曝光

南投一向被視為藍營鐵票倉，罷免國民黨立委難度高，但繼投二「去游除垢」罷免游顥公民團體前天送件後，3天前才因連署書仍不足千...

高虹安、鄭正鈐面臨雙罷免 國民黨、民眾黨黨部：反惡罷全面迎戰

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市雙罷總部今公布連署份數．這次收到罷免高虹安和鄭正鈐的總份數突破10萬份，總...

批趙少康聲援罷免吳沛憶 綠轟仇恨動員淪「惡鬥藍」

罷免民進黨立委吳沛憶進入二階連署，資深媒體人趙少康昨與前市長郝龍斌等到青年公園擺攤徵求連署；挺吳沛憶的民進黨中正萬華議員...

男子不滿被志工宣傳「絕沛」吵到 口出穢言起爭執

罷免基隆市立委林沛祥案的領銜人陳青逸，今天近午和魏姓志工在公車循環站旁，號召民眾參與連署時，1名男子認為宣傳聲音吵到他，...

喊話曾想找陳智菡當罷瑤領銜人引熱議 賴苡任發聲批造謠

罷免綠委吳思瑤二階連署中，張克晉日前宣布退出領銜人身分，召集人賴苡任日前在網路節目透露，想過任何可能性，包括重起罷免案，...

羅智強新書賺800萬全捐了 助新科立委每人50萬反惡霸

大罷免行動持續，不少遭提罷免的立委感慨，因無法募款，自掏腰包壓力大。國民黨首席副書記長羅智強表示，他將捐出自己新書總書款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。