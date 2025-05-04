牛煦庭籲罷團辦辯論 領銜人待5日2階送件再回應

國民黨立委牛煦庭今天發文向桃園市第一選區罷免團體領銜人陳曉煒喊話，籲辦公開辯論會，在選民面前把爭議說清楚。陳曉煒表示，今天要做最後查對，明天2階送件記者會再回應。

牛煦庭上午在臉書（Facebook）以「用真正的民主，樹立桃園第一選區的典範」為題發文表示，前段時間因忙於質詢、法案，對連署充分尊重。依據罷團安排第2階段連署書將於明天送出，即將進入40天的查對期，「在我看來，沒有比眼下更好的時機，能把質疑論個清楚，能讓真相完整呈現在人民的眼前。」

對此，桃園第一選區罷免牛煦庭公民團體領銜人陳曉煒回應，今天是星期日，預定明天送件，今天還要做最後查對，將於第2階段連署書送件記者會一併回應。

牛煦庭說，選舉應該辯論，不同候選人的政見或有歧異，而各自發表，不見得能論實力高低，唯有真刀真槍的辯論，才是政治人物是否適格的試金石。罷免更應該辯論，罷免標榜的是公民權利的實踐。罷免團體對他的12項指控，在第2階段送件之際他自當認真回應，但不該只是各說各話。

牛煦庭指出，陳曉煒身為難以取代的領銜人，有義務認真聆聽他的辯解，他身為被罷免人，也有義務現場回答陳曉煒的疑慮。雙方應共同舉辦公開的辯論會，在選民面前把爭議說清楚。

他認為，真理越辯越明、場次越多越好，才可讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後成敗。

牛煦庭表示，去年5月開始，在他立委任期還未滿半年，陳曉煒就開始倡議罷免，很多「政治片段」被斷章取義在網路、政論節目、記者會上擴散。接下來的100天，能不能讓桃園市第一選區有個建立「民主典範」的機會，公開辯論的場次、時間、地點、形式都可商量，希望陳曉煒在明天送件之餘，能接下這合理要求。