批趙少康聲援罷免吳沛憶 綠轟仇恨動員淪「惡鬥藍」

罷免民進黨立委吳沛憶進入二階連署，資深媒體人趙少康昨與前市長郝龍斌等到青年公園擺攤徵求連署；挺吳沛憶的民進黨中正萬華議員擬參選人康家瑋今則掛上反罷看板，質疑趙少康劣跡斑斑，造謠慣犯卻來聲援罷免，令人看不下去，痛批仇恨動員讓戰鬥藍淪「惡鬥藍」。

罷免立委吳沛憶案進入第二階段連署，康家瑋表示，吳沛憶從就任立委以來，無論是問政實績或地方建設都可圈可點，藍白在立法院亂砍預算、亂提惡法時，吳也都在第一時間挺身而出、不畏藍白碾壓，他奉勸趙少康，要來聲援罷免吳沛憶前應先到中正萬華走一圈，一定可以看到吳沛憶的各種政績、感受到鄉親的支持。

康指出，趙少康過去競選副總統時，曾造謠台積電前董事長劉德音退休是因民進黨壓力，一度引起各界批評，而在落選後，自稱身為媒體人不會參與政治活動的趙少康，卻跑去參加挺違法的426凱道集會，他痛批，趙少康的政治誠信早已蕩然無存，如今為了刷存在感跑來罷免優質立委，為罷而罷的仇恨動員，中正萬華鄉親絕對不會接受。

康家瑋也呼籲中正萬華鄉親，抵制吳沛憶罷免案、為在地守住優質立委，不要讓有心人士得逞、更不要讓中正萬華成為藍白政治分贓的戰場，他強調，為國家割除藍白毒瘤、還給台灣一個得以理性論政的立法院，就看這次大罷免。