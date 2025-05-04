男子不滿被志工宣傳「絕沛」吵到 口出穢言起爭執

罷免基隆市立委林沛祥案的領銜人陳青逸，今天近午和魏姓志工在公車循環站旁，號召民眾參與連署時，1名男子認為宣傳聲音吵到他，雙方發生爭執。這名男子一度對魏口出穢言，並作勢阻擋陳青逸錄影。陳說，尊重不同意見，前提是不要使用暴力。

發動罷免林沛祥的「基隆絕沛」團體成員，今天下午在仁三路罷免總部辦宣講活動。陳青逸上午和魏姓志工手持看板，在公車循環站旁的廣場宣傳罷免行動。

接近中午時，有名路過的男子與魏姓志工發生爭執，起因是這名男子不滿宣傳的聲音吵到他，並對看著他的魏姓志工說「看三小」，接著口出穢言。

魏姓志工質問對方「你罵我？」這名男子回說「罵你是怎樣」，志工說「罵我要告你哦」，男子回「去告啊」，並要求志工不要再吵到別人。

陳青逸在一旁拿出手機要錄影，這名男子發現後，逼近陳青逸質問「你拍什麼、你拍什麼」，並作勢打掉陳的手機，一旁的民眾也勸說這名男子「好好講」。

陳青逸事後表示，假日時公車循環站的人比較多，他和魏姓志工當「小蜜蜂」，前往現場徵集連署書時。這名男子對志工說聲音太大，志工沒回話，只是看著他，結果對方情緒激動了起來。對方不只辱罵志工，還作勢搶手機，這是讓人覺得很恐怖的行為。