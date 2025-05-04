喊話曾想找陳智菡當罷瑤領銜人引熱議 賴苡任發聲批造謠
罷免綠委吳思瑤二階連署中，張克晉日前宣布退出領銜人身分，召集人賴苡任日前在網路節目透露，想過任何可能性，包括重起罷免案，甚至找立院民眾黨團主任陳智菡當備位領銜人，引發熱議。更被親綠粉專做文章。賴中午也在臉書痛批吳開啟了大造謠時代，台灣政治完全崩壞。
張克晉日前聲明退出領銜人身分，重創罷瑤聲勢，賴苡任先前表示，不會影響連署進度將持續進行，藍營一方面除積極喊話張再考慮外，另一方面罷團也傳出尋找備位領銜人，更傳出賴有意找民眾黨立院黨團主任陳智菡當備位領銜人，引發熱議。
而臉書粉專「公關人」更在臉書寫下「賴苡任．安迪．TAPEMAN．可能不笨但壞，稍早表示：希望找陳智菡接棒擔任罷瑤領銜人。」賴今天在臉書發文痛批，「現在造謠都這麼直接公開了！？看來一開始我說的沒錯，吳思瑤開啟了大造謠時代，台灣的政治輿論環境，完全崩壞。」
也有不少支持者出面打氣，「加油，越困難的事情完成後越有成就感」、「做我們的正事不用理那堆飛禽走獸渣們它們聽不懂人話」、「敵對的陣營總是會有第一手自說自嗨的垃圾內幕」。國民黨議員楊植斗也留言，「這種謠言還有那麼多北七按讚…」。
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