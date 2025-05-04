羅智強新書賺800萬全捐了 助新科立委每人50萬反惡霸

大罷免行動持續，不少遭提罷免的立委感慨，因無法募款，自掏腰包壓力大。國民黨首席副書記長羅智強表示，他將捐出自己新書總書款約800萬元，支持每位同黨新科立委每人50萬元經費，全力協助反惡罷；這連同先前捐出的250萬元共1050萬元，他要讓民進黨知道「沒有一席會落單」、「沒有一個人會孤軍作戰」。

羅智強稍早於社群平台發文「獻出1050萬——願好人平安」，並說明獻出1050萬元的初衷。他表示，自己家庭並不富裕，但父親見街頭有難的人還是會默默捐錢；問及原因，他父親說「我們雖不是有錢人家，但有吃有住，而社會上有些人，連這些基本都沒有。」

羅智強指出，他新書「護民主，反惡罷」已經賣出近1萬6000本，總書款約800萬元，因此決定把大家對他的支持化為對同志的心意，全數投入「反惡罷台灣戰車隊」，支持除他之外16位面臨惡罷的新科立委，以每選區50萬元的經費，在夥伴們的選區投入戰車，全力協助反惡罷。

羅智強說明，800萬元連同之前自己積蓄250萬元捐給台北、高雄等被司法追殺的罷綠年輕人，總共是1050萬元，都將全力投入這一場「反獨裁」的民主之戰。他感嘆，這1050萬元當然不是小數目，對他來說當然是一筆大錢，但相對於國家機器的金山銀山，卻是少之又少。

羅智強表示，自己獻出是因「不捨」被國家資源、國家機器霸凌的在野夥伴們，由於無法設立政治獻金帳號，都陷入資源的苦戰，這是非常不公平的事情，也是執政黨赤裸裸的陽謀「用資源砸死在野黨」；其實從自己決定出書的那一刻起，就打算這樣做，把這些錢用於刀口上。

羅智強認為，新科立委們是改革的希望、是制衡的中堅，更是在國會守住民主體制的堅實力量，民進黨看準他們資源少、經驗淺、後援薄，便率先狙擊，妄想從最弱的地方打穿在野陣營，但他要讓民進黨知道「沒有一席會落單」、「沒有一個人會孤軍作戰」。