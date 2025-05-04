影／黃國昌期賴清德蒼生為念 制止大罷免

民眾黨主席黃國昌上午率同民眾黨新北市議員陳世軒、黨部主委周台竹、黃國昌服務團隊三重、蘆洲主任周曉芸前往蘆洲保和宮參香，並在保和宮主任委員李國華的陪同一同參拜。參香後，黃國昌在廟埕發放康乃馨及蔥。祝福媽咪們天天開心，每個媽媽既「蔥明」又「開馨」。

參香前黃國昌受訪，就此行是否來新北佈局？是否參與2026新北市長選舉？黃國昌表示，此行主要是提前祝全天下的母親母親節快樂，不需要有太多政治上的聯想。新北本來就是自己的責任，今年也擴大在新北的服務量能。

對於罷免新竹市長高虹安的二階連署，達標準備送件，民眾黨是否提供協助？黃國昌表示，罷免高虹安不意外，民進黨早在去年在立院黨團總召柯建銘帶領下，罷免行動就展開。但重點是我們希望總統賴清德、民進黨的黨主席，能真正的以台灣為念、蒼生為念。