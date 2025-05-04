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罷免楊瓊瓔團體和楊瓊瓔同時要到同市場辦活動 罷團改行程

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天早上到台中市神岡市場送花，提前祝大家母親節快樂。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天早上到台中市神岡市場送花，提前祝大家母親節快樂。記者游振昇／攝影

國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔今天早上到神岡市場送康乃馨，提前祝大家母親節快樂；罷免團體「中三拒瓔」原本也安排同時間到神岡市場發動連署罷免楊瓊瓔，罷團臨時更改行程，避免雙方相遇引起衝突；罷團表示，目前正差最後的一哩路，努力奮鬥達門檻，目標要達到安全門檻。

中三拒瓔團隊昨晚公告說，因應今天早上楊瓊瓔委員會到神岡市場辦活動，該團體原訂早上8時30分到11時在神岡市場連署站改至神岡郵局，同時請支持罷團的鄉親勿與楊瓊瓔及其支持者起衝突，也呼籲楊瓊瓔支持者勿對罷團做出違反選罷法行為；該團體連署活動，會等楊瓊瓔在神岡市場活動結果後再轉進神岡市場。

立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍今天早上到神岡市場與社口市場，發送2000支象徵愛與關懷的康乃馨給鄉親們，預祝大家母親節快樂。

許多攤販、顧客和沿街的騎士，收到康乃馨都很高興，多位媽媽表示「孩子大了就鮮少收到康乃馨了，真的很意外很開心！」

楊瓊瓔表示，母親節是偉大的節日，不管是辛苦照顧家庭的媽媽、還是父兼母職的爸爸，都是無私奉獻、使人尊敬與感謝的。鄉親們平日對她的支持與照顧，就像媽媽的愛一樣，透過送康乃馨的活動，預祝媽媽們母親節快樂，也是表達對長輩們感謝。

國民黨 楊瓊瓔 罷免

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