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「中六敲羅行動」二階衝破安全門檻 罷團：明送交選委會

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷免團體「敲羅行動」連署份數已達安全門檻，第二階段罷免連署書預計5月5日送交台中地方選委會。圖／罷團提供
台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷免團體「敲羅行動」連署份數已達安全門檻，第二階段罷免連署書預計5月5日送交台中地方選委會。圖／罷團提供

台中罷免國民黨立委預計明天繳交連署書，罷免藍委羅廷瑋的中六罷團表示，中六選區送件門檻為27337份，罷團目標40000份，連署份數已衝破安全門檻，明天繳交連署書會統一公布連署份數。

中六選區2階連署倒數，民進黨立委王義川、黃捷日前接連前往中六罷團打氣助陣，中西東南區市議員也協助收件，催出一份份連署書。

中六罷團表示，很感謝志工過去一年日曬雨淋、不離不棄，中六送件法定門檻為27337份，目標40000份，連署份數已達安全門檻，第二階段罷免連署書預計5月5日正式送交台中地方選委會，各區將進入審查與公告程序，明天繳交連署書會統一公布連署份數。

罷團強調，後續將持續以合法、理性的方式推動行動，爭取更多民眾參與，共同為台灣的民主發聲。

民進黨立委王義川日前與台中市議員江肇國等人前往東區新光黃昏市場掃街，號召民眾站出來，用手中連署書下架不適任立委。記者余采瀅／攝影
民進黨立委王義川日前與台中市議員江肇國等人前往東區新光黃昏市場掃街，號召民眾站出來，用手中連署書下架不適任立委。記者余采瀅／攝影

罷免 羅廷瑋 連署書

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