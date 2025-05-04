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「中六敲羅行動」二階衝破安全門檻 罷團：明送交選委會
台中罷免國民黨立委預計明天繳交連署書，罷免藍委羅廷瑋的中六罷團表示，中六選區送件門檻為27337份，罷團目標40000份，連署份數已衝破安全門檻，明天繳交連署書會統一公布連署份數。
中六選區2階連署倒數，民進黨立委王義川、黃捷日前接連前往中六罷團打氣助陣，中西東南區市議員也協助收件，催出一份份連署書。
中六罷團表示，很感謝志工過去一年日曬雨淋、不離不棄，中六送件法定門檻為27337份，目標40000份，連署份數已達安全門檻，第二階段罷免連署書預計5月5日正式送交台中地方選委會，各區將進入審查與公告程序，明天繳交連署書會統一公布連署份數。
罷團強調，後續將持續以合法、理性的方式推動行動，爭取更多民眾參與，共同為台灣的民主發聲。
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